Abgang bei Bayer : Weisers Wechsel zu Werder beendet das Hin und Her

Mitchell Weiser (l.) war vergangene Saison als Leihspieler eine der prägenden Figuren bei Werder Bremens Rückkehr in die Bundesliga. Foto: dpa/Armin Weigel

Leverkusen Der 28-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt doch noch bei Aufsteiger Werder Bremen. Bei Bayer Leverkusen war Mitchell Weiser trotz seines gut dotierten Vertrags bis 2023 ohne sportliche Perspektive.

Die Meldung war ebenso knapp wie einfach formuliert: „Mitchell Weiser verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen“, teilte der Werksklub am Freitagnachmittag mit. „Der Außenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison auf Leihbasis für die Norddeutschen. Nun einigten sich die beteiligten Parteien auf einen endgültigen Wechsel des 28-Jährigen an die Weser.“

Damit endet das Hin und Her mit dem wohl vernünftigsten Ergebnis für alle Beteiligten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der Rechtsverteidiger auf die Restlaufzeit seines gut dotierten, bis 2023 datierten Vertrags bei Bayer pochen und zur Not die kommende Saison bei kolportierten drei Millionen Euro Gehalt auf der Tribüne absitzen. Nun ging der Wechsel doch noch recht schnell über die Bühne, der sich im Sommer bereits angebahnt hatte, zum Start in die Vorbereitung kurz vor dem Abschluss war, dann aber geplatzt zu sein schien.

In Leverkusen war Weiser ohnehin ohne sportliche Perspektive – nicht nur, weil in Jeremie Frimpong und Timothy Fosu-Mensah zwei Positionskonkurrenten im Kader stehen. Auch Sportgeschäftsführer Simon Rolfes betonte in bemerkenswerter Klarheit, dass es für Weiser keine Chance auf Einsatzzeiten bei der Werkself gebe.

Weder Werder noch Bayer gaben etwas zu den Details des Deals bekannt. Klar ist, dass der gebürtige Troisdorfer ablösefrei Richtung Norden zieht. Knackpunkt der wochenlangen Hängepartie war Weisers Gehalt, das in Bremen deutlich niedriger sein dürfte – und dessen Forderung nach einer Abfindung. Nun sind offenbar alle Parteien einen Schritt aufeinander zugegangen, um den Transfer zu realisieren.