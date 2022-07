Basketball, 2. Liga : Bayer Giants sichern sich einen Topscorer

Korbjäger Matthew Meredith (l.) kommt vom ProB-Ligisten Frankfurt Skyliners nach Leverkusen. Foto: imago images/Eibner/Lakomski/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Leverkusen Der Basketball-Zweitligist aus Leverkusen verpflichtet in Matthew Meredith einen treffsicheren Shooting Guard mit starker Statistik aus der ProB. Ein junges Trio verlässt hingegen die Giants.

Von Thomas Rademacher

Die Bayer Giants waren bereits eifrig auf dem Transfermarkt unterwegs und haben in Haris Hujic, Dejan Kovacevic, Marius Stoll sowie Robert Drijencic bisher ausschließlich Spieler mit deutschem Pass verpflichtet, die bereits über zumindest ein wenig Erfahrung in der Basketball-Bundesliga verfügen. Dieser Trend setzt sich mit dem Engagement von Matthew Meredith fort. Der Shooting Guard kommt aus dem ProB-Team der Frankfurt Skyliners, war dort erfolgreichster Korbjäger und durfte ab und an auch im Oberhaus ran.

Auf höchstem Level hinterließ Meredith bisher zwar keinen bleibenden Eindruck, doch in der ProB empfahl er sich mit Nachdruck für höhere Aufgaben. Mit 18,3 Punkten im Schnitt war er in der vorigen Saison Topscorer seines Teams. Dabei versenkte er 79 von 203 Drei-Punkte-Versuchen, was einer starken Quote von 38,9 Prozent entspricht. Auch mit durchschnittlich 3,4 Vorlagen pro Spiel gehörte er zu den besten Spielern seiner Mannschaft.

Mit 22 Jahren wechselt der in den USA geborene, aber mit deutschem Pass ausgestattete Basketballer nun zu den Giants. „Wir hatten Matt bereits im Sommer 2021 auf dem Zettel und freuen uns sehr darüber, dass wir ihn nun verpflichten konnten. In der ProB hat er bemerkenswerte Zahlen aufgelegt und sich als cleverer, flexibler Spieler präsentiert“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Er wird bei uns auf dem Flügel die Minuten erhalten, um sich auch in der ProA zu beweisen. Ich bin mir sicher, dass er sich in Leverkusen gut zurechtfinden wird.“ Das sieht auch Meredith so: „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich in den kommenden zwei Jahren bei Bayer einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung machen werde.“

Einmal mehr haben sich die Giants gegen einen im Basketball üblichen Saisonvertrag entschieden, sondern Matthew Meredith gleich für zwei Spielzeiten gebunden. Perspektivisch sind die Leverkusener damit grundsätzlich bereits gut aufgestellt. Es fehlt allerdings noch das Salz in der Suppe – also die in der ProA stets dominant auftretenden US-Amerikaner. Nach den Abgängen von Spencer Reaves, Quentin Goodin und JJ Mann sind die drei Positionen noch offen. „Die Verhandlungen laufen vielversprechend“, sagt Abteilungsleiter Frank Rothweiler und stellt klar: „Wir werden auch in der neuen Spielzeit mit drei Importspielern auflaufen.“