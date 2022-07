Bayers Rolfes beim Rheinischen Fußball-Gipfel : „Es geht darum, Transferwerte zu sichern“

Düsseldorf Bayer 04 Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes im Gespräch über Kaderplanung, Videobeweis und die Saisonziele der Werkself.

Als Nachfolger von Rudi Völler zählt es freilich auch zu den Aufgaben von Simon Rolfes, Bayer Leverkusen verstärkt in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Am Montag bezog der neue Sportgeschäftsführer des Klubs beim Rheinischen Fußball-Gipfel der RP in Düsseldorf Stellung zu mehreren Themen rund um den Fußball und die Werkself. Rolfes über...



...das Zusammenhalten des Kaders: „Wir hatten in den letzten drei Jahren viele Wechsel, unter anderem mit Kai Havertz, Julian Brandt und Leon Bailey. Die großen Transfereinnahmen haben wir in viele neue Spieler investiert. Deswegen war jetzt das Ziel, die Leistungsträger zu halten, wofür die Qualifikation für die Champions League enorm wichtig war. Das ist uns gelungen und deswegen haben wir uns entschieden, punktuell etwas zu machen – wie mit Adam Hlozek als flexible Lösung für die Offensive. Wir wollten keinen großen Umbruch im Kader. Je länger man die Mannschaft zusammenhält, desto mehr kann sie wachsen. Den Kern zu stärken, ist unser Ziel nach der hohen Fluktuation der vergangenen Jahre.“



...die Rolle von Trainer Gerardo Seoane: „Er ist die wichtigste Ansprechperson im Alltag für die Spieler und entscheidend für das funktionierende Miteinander auf dem Platz. Wenn dieses Zusammenspiel nicht gut läuft, wird es schwierig. Das hat bei Gerardo Seoane aber von Anfang an gut funktioniert. Dabei ist es natürlich bei unserer internationalen Mannschaft ein riesiger Vorteil, dass er sechs Sprachen beherrscht und mit vielen jungen Spielern – wie zum Beispiel Amine Adli – in ihrer Muttersprache sprechen kann.“

Info Eine Karriere unterm Bayer-Kreuz 2005-2015 Spieler der Werkself 2018 (Juli bis November) Leiter Jugend und Entwicklung 2018 (ab Dezember) Sportdirektor 2022 (seit Juli) Sportgeschäftsführer



...Vertragsgespräche mit Trainern und Spielern: „Es kommt immer darauf an, ob ein Trainer schon seit drei, vier Jahren im Verein ist. Dann spricht man vielleicht schon früher miteinander. Bei Spielern ist das anders. Da geht es natürlich auch vor allem darum, Transferwerte zu sichern, wenn man den Vertrag langfristig verlängert. Das muss man klar sagen. Deswegen muss man Verlängerungen mit Trainern nicht so wahnsinnig früh angehen. Der kurzfristige Erfolg ist dabei immer entscheidend.



...den Videobeweis: „Entscheidungen werden von Menschen getroffen und es wird weiterhin einen Graubereich geben, auch wenn er vielleicht kleiner geworden ist. Natürlich regt man sich als Verantwortlicher darüber auf, das ist keine Frage. Jeder hat ein bisschen seine Vereinsbrille auf und sieht die Grausituationen entsprechend anders. Ich werde da aber wahrscheinlich anders reagieren als Rudi Völler. Er hatte seine Art, damit umzugehen. Meine ist wahrscheinlich eine leicht veränderte.“

...die Macht der Profis: „Zu Beginn der Vertragslaufzeit sind die Vereine in einer starken Position, zum Ende hin sind es dann eher die Spieler. Aufgrund der Pandemie haben viele Vereine ihre Verträge nicht langfristig verlängert, weil die Einnahmen unklar waren. Deswegen gibt es derzeit sehr viele ablösefreie Wechsel. Auf Sicht wird sich das aber wieder ändern.“