Nach Tumor-Diagnose bei Haller : Warum der Medizincheck bei Fußballprofis nicht jede Krankheit findet

Analyse Düsseldorf Bei Borussia Dortmunds Sébastien Haller wurde im Trainingslager nach gesundheitlichen Beschwerden ein Tumor im Hoden festgestellt. Erst vor vier Wochen war er vor seiner Verpflichtung beim Medizincheck. Warum solche Diagnosen dabei nicht zwangsläufig auffallen.

Verpflichtet ein Fußballverein einen neuen Profi, dann geht es vor der Vertragsunterzeichnung für diesen erst mal zum Medizincheck beim möglichen neuen Arbeitgeber. Und so mancher Transfer ist am Ergebnis der Untersuchung schon gescheitert. Was aber wird dabei überhaupt überprüft? Warum werden manche Erkrankungen oder Schwächen des Körpers dabei nicht festgestellt, andere schon? Diese Fragen wirft auch die Tumor-Diagnose bei Borussia Dortmunds Zugang Sébastien Haller auf. Vier Wochen nach seinem Check beim BVB ergaben weitere Untersuchungen im Trainingslager nun die Diagnose Hodentumor. Haller hatte sich unwohl gefühlt und war daraufhin medizinisch untersucht worden. Die genauere Diagnose steht noch aus. Um welche Art von Tumor es sich handelt, ob er vor vier Wochen überhaupt schon feststellbar gewesen wäre, ist nicht bekannt.

So habe in den vergangenen Jahren der Sektor Neurologie nach einer Reihe von schweren Kopfverletzungen bei Sportlern stark an Bedeutung gewonnen. „Auch Augen und Zähne werden einer genauen Betrachtung unterzogen“, ergänzt Blecker. „Aber es können nun einmal auch bei jungen Menschen schwerwiegende und schicksalhafte Erkrankungen auftreten. Und da ist es einfach nicht möglich, im Rahmen eines Medizinchecks vor einer Verpflichtung alle Eventualitäten einzubeziehen. Urologische Tumoren, wie in den aktuellen Fällen, oder auch schwere Bronchial- oder Nierenerkrankungen sind bei jungen Leuten Raritäten, man kann nicht jeder dieser Möglichkeiten ohne jedes Verdachtsmoment durch eine prophylaktische Untersuchung nachgehen.“