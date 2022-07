Tapsoba und Paulinho treffen : Bayer schlägt Udinese im letzten Test vor dem Saisonstart

Bayers Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (vorne) wird von Jean-Victor Makengo gefoult. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Zell am See/Kaprun Gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio gewinnen die Leverkusener am Donnerstagabend mit 2:1. Jeremie Frimpong muss allerdings schon früh verletzt ausgewechselt werden.

Dass Jeremie Frimpong über einen starken Antritt verfügt, lässt er seine Gegenspieler liebend gerne spüren. Auch im Test gegen Udinese Calcio zündete der rechte Verteidiger nach wenigen Minuten den Turbo. Jean-Victor Makengo wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen und holte den nach einem Syndesmoseriss gerade erst genesenen Abwehrspieler der Werkself unsanft von den Beinen. Der Niederländer in Diensten von Bayer 04 kam nach kurzer Behandlungspause zwar noch einmal zurück auf den Rasen, kurz darauf war jedoch Schluss für ihn – wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Ohne Frimpong holte das Team von Trainer Gerardo Seoane ein 2:1 (0:0) gegen den Zwölften der Serie A in der vergangenen Saison.

Für die Werkself war das Testspiel zugleich der Abschluss des einwöchigen Trainingslagers in den österreichischen Alpen. Am Sonntag zuvor hatten sich die Leverkusener in einer höhepunktarmen Partie 0:0 vom griechischen Pokalsieger Panathinaikos Athen getrennt. Eine stabile, kompakte Defensivleistung hatte Coach Seoane ausgemacht, im Spiel nach vorne sei jedoch viel Luft nach oben gewesen. Hinsichtlich des Kombinationsspiels und dem Erarbeiten von Torgelegenheiten zeigte sich seine Elf im Vergleich zum Test zuvor klar verbessert.

Info So spielte die Werkself im Alois-Latini-Stadion Bayer 04 Hradecky – Frimpong (22. Kossounou), Tah (63. Aourir), Hincapie (46. Tapsoba), Bakker (63. Monamay), Aránguiz (46. Demirbay), Andrich (63. Amiri), Diaby (63. Azhil), Azmoun (63. Bravo), Hlozek (63. Paulinho), Schick (63. Pohjanpalo).



Torschützen Tapsoba (55.), Paulinho (76.).

Den Auftakt hatte Moussa Diaby gemacht. Der Franzose war auf der rechten Seite durchgestartet, kam auch zum Abschluss und zielte nur knapp am Tor vorbei (5.). Gefährlich für das Udinese-Team hätte es auch in der 24. Minute werden können. Torhüter Marco Silvestri verschätzte sich bei einem lang geschlagenen Ball der Werkself und fing den Ball außerhalb seines Strafraums ab. Der daraus resultierende Freistoß von Robert Andrich landete jedoch in der Mauer der Italiener und die Möglichkeit war vertan.

Ab Mitte der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Leverkusener dann ein klares Chancenplus. Sardar Azmoun scheiterte mit einem Kopfball (25.), und spätestens bei der doppelten Gelegenheit von Diaby und Patrik Schick hätte der Führungstreffer fallen müssen (31.). Wiederum Schick – dieses Mal mit der Hacke (39.) – sowie der eingewechselte Odilon Kossounou aus der Distanz (44.) und Jonathan Tah nach einem Eckball (45.) verbuchten weitere gute Gelegenheiten. Die Italiener durften über das Remis zur Pause froh sein, hatten aber auch zwei gute Gelegenheiten. Beim ersten Mal verhinderte der starke Piero Hincapie Schlimmeres (29.), bei der zweiten Chance flog der Kopfball von Bram Nuytinck haarscharf am Pfosten der Leverkusener vorbei.

Zu Beginn der zweiten Hälfte betrireben die Rheinländer zunächst weiter Chancenwucher. Dieses Mal hatte Andrich (50.) das 1:0 auf dem Fuß. Erst der zur Pause gekommene Innenverteidiger Edmond Tapsoba brach den Bann und köpfte den Ball nach einem Eckball von Kerem Demirbay in die Maschen zum Führungstreffer (55.). In der 76. Minute einer nun immer ruppiger gewordenen Partie war es erneut Demirbay, der mit einem sehenswerten Flugball auf Paulinho das 2:0 einleitete. Der wechselwillige Brasilianer traf per Heber. Nach einem Foul des 16-jährigen Madi Monamay zeigte der Unparteiische dann auf den Strafpunkt und die Italiener kamen zum 1:2-Anschluss durch Roberto Pereyra (82.) – der Endstand.