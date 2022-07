Bayers Wechselkandidat : Werder will nicht länger auf Weiser warten

Leverkusen Eine sportliche Perspektive hat Mitchell Weiser bei Bayer Leverkusen nicht mehr. Auch Werder Bremen schaut sich nach Alternativen für den zuletzt ausgeliehenen Rechtsverteidiger um.

In der Auflistung der Bayer-Profis, die die Reise ins Trainingslager nach Österreich angetreten haben, fehlte sein Name. Mitchell Weiser ist nach seinem Leihjahr bei Werder Bremen zurück in Leverkusen, trainierte zuletzt auch mit. In den Planungen von Trainer Gerardo Seoane spielt der 28-jährige Abwehrspieler indes keine Rolle mehr. Eine sportliche Zukunft hat Weiser aber offenbar auch nicht an der Weser.