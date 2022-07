Bekenntnis zur Werkself : Florian Wirtz will mit Bayer Leverkusen etwas aufbauen

Bayer Leverkusens Florian Wirtz absolviert im Trainingslager der Werkself erste individuelle Einheiten nach seinem Kreuzbandriss im März. Foto: Bayer 04/Jörg Schüler

Zell am See/Kaprun Im Trainingslager in den österreichischen Alpen arbeitet Bayer Leverkusens Top-Talent Schritt für Schritt an seinem Comeback. Erstmals spricht der 19-Jährige über die Reha nach dem Kreuzbandriss im März, die WM in Katar und seine Ziele mit der Werkself.

Vier Monate nach seinem Kreuzbandriss im Derby gegen den 1. FC Köln ist Florian Wirtz zurück im Training mit dem Ball. Das Top-Talent des Werksklubs setzt seine Reha im Kreise der Mannschaft im Trainingslager in Österreich fort. Am Montag brach der deutsche Nationalspieler jetzt sein Schweigen und berichtete in einer Medienrunde im Teamhotel Tauern Spa erstmals über seinen Fitnesszustand, seine Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme, die Beweggründe für die Vertragsverlängerung bei Bayer 04 – und erklärte, was er von Bayern Münchens Verpflichtung des Top-Stürmers Sadio Mané hält. Florian Wirtz über. . .

. . .seinen Heilungsverlauf: „Ich habe keine Beschwerden. Mein Knie macht sich gut. Ich bin zuversichtlich, dass ich wieder gut zurückkomme. Die Zeit mit der Mannschaft hier genieße ich sehr. Es war nicht einfach, monatelang im selben Raum zu trainieren. Ich weiß, wohin ich will, dass mein Knie wieder richtig gesund wird. Sicher gibt es auch Tage, da bin ich unmotiviert, habe schlecht geschlafen und mein Knie fühlt sich steif an. Das sind Tage in der Reha, die gibt es, aber es sind nur wenige.“

INFO Vom Debüt bei den Profis bis zum Stammspieler Januar 2020 Florian Wirtz wechselt für rund 300.000 Euro aus der Jugend des 1.FC Köln zu Bayer 04 Leverkusen. Mai 2020 Wirtz gibt beim Auswärtsspiel in Bremen sein Profi-Debüt. Peter Bosz nominiert ihn für die Startformation. Juni 2020 Bei der 2:4-Niederlage gegen Bayern München trifft der Mittelfeldspieler zum Endstand. Es ist sein erstes Tor im Seniorenbereich. Mit 17 Jahren und 34 Tagen ist er der bis dahin jüngste Torschütze in der Bundesliga. Dezember 2020 Wirtz ist inzwischen Stammspieler beim Werksklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Mai 2021 Bayer verlängert den Vertrag mit Wirtz vorzeitig bis 2026. Juni 2022 Wirtz bindet sich bis 2027 an Leverkusen.

. . .die Weltmeisterschaft in Katar als Motivationshilfe: „Nicht die WM hat mich motiviert. Ich wurde von Anfang an von allen Seiten gut aufgefangen: vom Verein, meiner Familie, meinen Freunden und der Mannschaft. Alle waren direkt an meiner Seite. Auch der Arzt, der mich operiert hat, hat mich zuversichtlich gestimmt. Er hat schon gute Spieler operiert und mir gesagt, dass wenn ich richtig Gas gebe, mein Knie auch wieder richtig gut wird. Meine Motivation war nach zwei, drei Tagen direkt wieder da. Die Operation ist gut verlaufen. Danach ging es darum, jeden Tag bestmöglich zu nutzen. Ich bin noch sehr jung und habe viele Jahre vor mir. Ich gebe jeden Tag alles, damit mein Knie noch fitter wird als vorher, und bin auf einem guten Weg. Was dann später ist, werden wir sehen.“

. . .Austausch mit den Verantwortlichen beim Deutschen-Fußball-Bund: „Ich habe Kontakt zum Bundestrainer. Er hatte mich zum Spiel gegen Italien nach Mönchengladbach eingeladen. Dort habe ich die Mannschaft noch einmal getroffen. Er sorgt sich natürlich um mich und war nach meiner Verletzung einer der ersten Anrufer. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm und deswegen stehen wir in Kontakt.“



. . .seine vorzeitige Vertragsverlängerung in Leverkusen: „Ich wollte ein Zeichen an den Klub und die Mannschaft senden. Patrik Schick hat auch bis 2027 verlängert und Adam Hlozek bis 2027 unterschrieben. Es ist Fakt, dass wir hier etwas aufbauen wollen. Wir haben eine gute Mannschaft und ich fühle mich im Verein sehr wohl. Hier bin ich in den richtigen Händen.“

. . .den richtigen Zeitpunkt für die Rückkehr ins Training mit der Werkself: „Ich will mich perfekt aufs erste Mannschaftstraining vorbereiten und das gehen wir Schritt für Schritt an. Wann genau das sein wird, wird mein Knie entscheiden. Sobald ich fit genug bin, werde ich darauf drängen. Ich vermisse es.“

. . .die Tatsache, dass München und Dortmund mehrere Top-Profis verpflichtet haben: „Ich finde es schön, wenn die Bundesliga internationale Spieler dazugewinnt. Wir müssen zum Start direkt da sein.“