Fußball, Vorbereitung : SV Schlebusch und FC Leverkusen sammeln Spielpraxis

Aristote Mambasa Masudi (r.) ist seit 2012 für den FCL am Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Während der Landesligist SV Schlebsch 1:2 in Flittard verliert, muss sich Bezirksligist FC Leverkusen 2:3 beim TSV Aufderhöhe und 1:8 in Hohkeppel geschlagen geben.

In ihrem ersten Testspiel mussten sich die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch geschlagen geben. Beim benachbarten Bezirksligisten SpVg Flittard unterlag die Mannschaft um den neuen Trainer Markus Hilmer mit 1:2 (1:0). „Ich habe gute Ansätze gesehen. Sicherlich war der Gegner schon ein wenig weiter und eingespielter, doch das wird bei uns auch noch kommen – spätestens, wenn bei uns in zwei Wochen alle Akteure in den Kader zurückkehren werden“, betonte Hilmer.