Transfergerücht : Französisches U21-Talent weckt Bayers Interesse

Leverkusen Bayer Leverkusen soll über eine Verpflichtung von Melvin Bard nachdenken. Der Linksverteidiger spielt aktuell beim OGC Nizza in der Ligue 1.

Der Transfersommer verläuft bei Bayer bislang ungewöhnlich ruhig. In Adam Hlozek gibt es erst einen externen Zugang. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler kam für 16 Millionen Euro von Sparta Prag. Lucas Alario hat die Werkself hingegen verlassen und schloss sich für die fixe Ablöse von sechs Millionen Euro dem Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt an, Torwart Lennart Grill wurde an Union Berlin verliehen. Dass die Veränderungen im Kader überschaubar sind, liegt auch an der Strategie von Sportgeschäftsführer Simon Rolfes, die erfolgreiche Mannschaft aus der Vorsaison weitgehend zusammenhalten zu wollen.