Im Trainingslager : Bayer 04 trennt sich torlos von Athen

Adam Hlozek kam im Test gegen Panathinaikos Athen erstmals für den Werksklub zum Einsatz. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Zell am See/Kaprun Am vierten Tag im Trainingslager in Österreich stand für die Profis von Bayer 04 der erste Härtetest auf dem Programm. Gegen den griechischen Pokalsieger Panathinaikos Athen spielte Leverkusen 0:0. Adam Hlozek gab sein Debüt.

Die erste Vorbereitung von Trainer Gerardo Seoane mit Bayer 04 stand unter keinem guten Stern. Testspiele sowie Einheiten mussten im Sommer 2021 abgesagt werden – und die Ergebnisse in den Partien, die stattfinden konnten, ließen zu wünschen übrig. In diesem Jahr sind die Vorzeichen jedoch andere. Fehlten dem Schweizer Coach bei seinem ersten Trainingslager mit der Werkself mehrere Stammkräfte, kann der 43-Jährige dieses Mal auf einen kompletten Kader zurückgreifen. Inklusive der Nachwuchskräfte umfasst der Reisetross des Werksklubs 31 Fußballer.

„Da wir im Trainingslager alle Spieler an Bord haben wollten, haben wir uns bewusst dafür entschieden, dieses Mal etwas später zu fahren“, sagt der Coach. „Im letzten Jahr waren zum Zeitpunkt des Trainingslagers viele Spieler noch bei der Europameisterschaft. Nun sind wir komplett und damit schon eine Stufe weiter. Daher können wir in diesen Tagen sehr viel zielgerichteter arbeiten.“

INFO Bayer 04 Leverkusen – Panathinaikos Athen 0:0 Bayer 04 1. Halbzeit: Hradecky – Bakker, Kossounou, Tapsoba, Frimpong, Demirbay, Palacios, Diaby, Aourir, Azmoun, Schick. Bayer 04 2. Halbzeit: Lunev – Hincapie, Tah, Fosu-Mensah, Monamay, Andrich, Palacios (72. Aourir), Hlozek, Azhil, Bravo, Pohjanpalo.

Einen Eindruck davon, weit die Werkself, die Ende Juni mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung gestartet ist, tatsächlich ist, konnten sich die Fans am frühen Sonntagabend machen. In Zell am See, wo sich die Leverkusener seit Donnerstag auf die kommende Saison vorbereiten, empfingen die Rheinländer Panathinaikos Athen zum ersten von insgesamt zwei Testspielen in Österreich. Nach 90 Minuten im Alois-Latini-Stadion, in dem die Werkself auch ihre Einheiten absolviert, stand ein 0:0.

Im Unterschied zum ersten Vorbereitungsspiel am Wochenende zuvor gegen den Drittligisten MSV Duisburg (6:1) stand Bayers bislang einziger Zugang Adam Hlozek erstmals im Aufgebot. Der von Sparta Prag gewechselte Profi wurde zur Halbzeitpause eingewechselt und hinterließ einen engagierten Eindruck. Paulinho, Nadiem Amiri, Charles Aránguiz und unter anderem auch Karim Bellarabi kamen aufgrund von Belastungssteuerung nicht zum Einsatz.

Die Partie gegen den griechischen Pokalsieger begann mit einer kleineren Unsicherheit von Torwart Lukas Hradecky. Der Finne geriet nach einem Rückpass in Bedrängnis, konnte den Ball aber noch klären und die Szene blieb folgenlos. Bayer tauchte nach einer Viertelstunde in Person von Sardar Azmoun erstmals vor dem Tor des Klubs aus Athen auf. Der Stürmer traf den Ball nach Flanke von Moussa Diaby jedoch nicht richtig und das Spielgerät flog weit über das Tor.

Insgesamt machten die Profis der Werkself nach intensiven Einheiten in den Alpen einen müden Eindruck, gleichwohl in den Zweikämpfen beide Teams durchaus zur Sache gingen. Große Chancen bekamen die Zuschauer in der ersten Hälfte nicht mehr zu sehen. Nach einem groben Fehler von Exequiel Palacios im Zentrum warf sich Odilon Kossounou gerade noch rechtzeitig in den Schuss von Aitor.

Zur Halbzeit wechselte Seoane beinahe komplett durch. Einzig Mittelfeldspieler Palacios blieb auf dem Rasen. Leih-Rückkehrer Joel Pohjanpalo und Sommerzugang Hlozek kamen noch jeweils zu zwei guten Abschlüssen, die für ihre starke Defensive bekannten Griechen hielten jedoch die Null. Am Donnerstag (18 Uhr) steht für Leverkusen das zweite und letzte Testspiel im Trainingslager gegen Udinese Calcio auf dem Programm, ehe es am Freitag zurück ins Rheinland geht.