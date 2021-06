Bayer sucht Verteidiger : Kristoffer Ajer rückt in das Visier des Werksklubs

Norwegens Kristoffer Ajer kämpft mit dem Griechen Carlos Zeca (r.) um den Ball. Foto: AP/Jose Breton

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen ist weiter auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Der Norweger Kristoffer Ajer von Celtic Glasgow steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste der Klubverantwortlichen.

Nach den Abgängen von Sven Bender (Karriereende) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) hat Bayer 04 dringend Bedarf für die Abwehrzentrale. Dieser könnte noch akuter werden, sollte auch Jonathan Tah den Klub verlassen. Der deutsche Nationalspieler, der es nicht in den DFB-Kader für diese Europameisterschaft geschafft hat, gilt als potenzieller Wechselkandidat. Im vergangenen Jahr soll er einem Bericht des „Kicker“ zufolge bereits kurz vor einem Wechsel zu Leicester City in die Premier League gestanden haben.

In der aktuellen Situation würde der Werksklub den 25-jährigen Innenverteidiger aber wohl nur dann ziehen lassen, wenn sich ein Verein finden lässt, der bereit ist, die Ablösevorstellungen der Leverkusener zu erfüllen. Diese dürften bei mindestens 20 Millionen Euro liegen. Der Vertrag von Tah in Leverkusen läuft noch bis 2023. Außerdem stünde bei einem Wechsel nur noch ein Stammspieler für die Zentrale zur Verfügung: Edmond Tapsoba. Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos spielen in den Planungen indes keine Rolle mehr.

Zuletzt wurde Bayer mehrfach mit dem Norweger Kristoffer Ajer von Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. David Friel von der „Scottish Sun“ beschreibt den 23-Jährigen als „angehenden Top-Spieler. Er ist zweikampfstark und gut am Ball.“ Verbesserungswürdig sei hingegen trotz seiner großen Statur das Kopfballspiel. „Aber er hat eine gute Mentalität, ist bei Celtic ein Anführer geworden und hat viele Trophäen in den vergangenen Jahren gewonnen. Er ist es gewohnt, unter Druck zu spielen und hat für sein Alter schon viel Erfahrung gesammelt.“

Lesen Sie auch Bayer-Kapitän kämpft sich zurück : Charles Aránguiz spielt sich mit Chile bei der Copa América in Form