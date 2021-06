Bundesliga-Spielplan 2021/22 veröffentlicht : Borussia Mönchengladbach eröffnet die Saison gegen Meister Bayern

Frankfurt Die Deutsche Fußballliga hat den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Wer muss wann gegen den Meister ran und wann kommt es zum ersten Derby zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum seit der Saison 2009/2010?

Gleich ein Kracher zum Auftakt der neuen Saison! Meister FC Bayern München reist am 13. August zum Traditionsduell bei Borussia Mönchengladbach . Das Eröffungsspiel findet traditionell am Freitagabend des ersten Spieltags statt.

Die zweite Liga eröffnet die Runde mit dem Kracher zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV bereits am 23. Juli (20.30 Uhr).

Am ersten Spieltag treffen außerdem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt aufeinander. Der VfL Bochum muss bei seinem ersten Bundesligaspiel seit 2010 zum VfL Wolfsburg, Köln empfängt Hertha BSC, Bielefeld den SC Freiburg. Bayer 04 Leverkusen darf zum Saisonauftakt in der Alten Försterei bei Union Berlin antreten.

Während die Gladbacher ihr Duell mit den Bayern bereits nach dem ersten Spieltag hinter sich haben, muss auch der 1. FC Köln nicht lange auf das große Spiel gegen den Meister warten. Die Geißböcke müssen am zweiten Spieltag in München antreten. Für Bayer 04 und die Borussia steht dann ein rheinisches Derby an. Das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Mönchengladbach ist für den 13. Spieltag (26. bis 28. November) angesetzt.