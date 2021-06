Bayer-Kapitän kämpft sich zurück : Charles Aránguiz spielt sich mit Chile bei der Copa América in Form

Charles Aránguiz beim Torjubel mit seinen Landsleuten Eduardo Vargas und Arturo Vidal (v.l.). Foto: AP/Bruna Prado

Leverkusen Der Kapitän von Bayer 04, Charles Aránguiz, hat bei der Südamerikameisterschaft in Brasilien mit seinem Team das Viertelfinale erreicht. Der 32-Jährige überzeugt bislang mit starken Leistungen.

Die Art und Weise, wie Charles Aránguiz derzeit bei der Copa América in Brasilien spielt, lässt die Fans von Bayer 04 für die kommende Saison hoffen. Der 32-Jährige ist in Chiles Nationalmannschaft derzeit Mittelfeldmotor und Antreiber zugleich, überzeugt mit Passsicherheit und Laufbereitschaft. Trotz der 0:2-Niederlage gegen Paraguay in der Nacht auf Freitag stehen die Chilenen mit fünf Punkten aus vier Gruppenspielen bereits sicher im Viertelfinale. Die starken Leistungen des Kapitäns von Bayer 04 haben freilich auch die Verantwortlichen beim Werksklub registriert.

„Jedes Turnier und jedes Spiel, das er macht, wird ihm guttun, um in seinen Rhythmus zu finden“, sagt Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. „Wir hoffen darauf, dass er bei der Copa sein Selbstverständnis und seine besondere Spielart zurückgewinnt, die er hier bei uns schon so oft gezeigt hat.“ Eigentlich hätte schon die abgelaufene Saison die des Charles Aránguiz werden sollen. Erst im April vergangenen Jahres hatte der Werksklub den Vertrag des Mittelfeldspielers bis 2023 verlängert. Der damalige Chefcoach Peter Bosz beförderte den Routinier sogar zum Kapitän. Doch es folgten Monate der Ungewissheit.

Der 1,71-Meter-Mann verletzte sich früh in der Saison an der Achillessehne und musste dabei zusehen, wie seine Mannschaft ohne ihn von einem Sieg zum nächsten stürmte, zwischenzeitlich sogar die Tabellenspitze erklomm. Als er wieder fit war, hatte die Werkself ihren Höhenflug schon wieder beendet. Aránguiz spielte im neuen Jahr zwar wieder, wirkte dabei jedoch längst nicht mehr wie der Profi, den sie unter dem Bayer-Kreuz kennen und schätzen gelernt hatten. In insgesamt 21 Bundesliga-Einsätzen erzielte er zum ersten Mal in seiner Karriere in Leverkusen kein Tor und bereitete auch keinen Treffer vor.

Auch für Exequiel Palacios verlief die Saison 2020/21 alles andere als zufriedenstellend. Für ihn gilt wie für Aránguiz, die Kontinentalmeisterschaft in Brasilien zu nutzen, um sich in Form zu spielen. Chancen dazu sollte er weiter bekommen, denn: Auch Argentinien hat das Viertelfinale bereits sicher.

Für die Bayer-Profis, die an der Europameisterschaft teilnehmen, geht es bereits an diesem Wochenende mit den Entscheidungsspielen los. Julian Baumgartlinger und der Noch-Leverkusener Aleksandar Dragovic sind am Samstag (21 Uhr) mit Österreich im Achtelfinale bei Titelkandidat Italien gefordert. Für die Auswahl des ÖFB ist es die erste Teilnahme an einer K.o.-Runde bei einem großen Turnier seit der Weltmeisterschaft 1954.