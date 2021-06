Bundesliga-Spielplan 2021/22 : Werksklub startet bei Union Berlin, Derby im Oktober

Beim letzten Duell der Leverkusener in Berlin ging es hoch her. Damals im Mittelpunkt: Nadiem Amiri. Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Für Bayer 04 Leverkusen beginnt die Saison bei Union Berlin. Das Duell mit dem FC Bayern München steigt Mitte Oktober. Alle Spieltage im Überblick.

Die Bundesliga-Saison 2021/22 geht für die Werkself am Wochenende des 14./15. August los. Dann tritt der neue Trainer Gerardo Seoane mit seiner Mannschaft bei Union Berlin an. In der vergangenen Saison unterlag Bayer 04 mit 0:1 im Stadion der Alten Försterei. Sein erstes Heimspiel bestreitet der Werksklub gegen Borussia Mönchengladbach (20. bis 22. August).

Das Derby bei Fast-Absteiger 1. FC Köln wurde auf das Wochenende des 22. bis 24. Oktober (9. Spieltag) terminiert, das Rückspiel steigt dann an dem Wochenende vom 11. bis 13. März 2022 (26. Spieltag). Zum Heimspiel gegen den aktuellen Deutschen Meister, dem FC Bayern, kommt es am 8. Spieltag (15. bis 17 Oktober).

In der Hinrunde sieht der Bundesliga-Spielplan eine Englische Woche vor. Der 16. Spieltag wird am 14./15. Dezember (Dienstag/Mittwoch) ausgetragen. Qualifizieren sich die Leverkusener für die 2. Pokalrunde, kommt Ende Oktober ein weiteres Spiel unter der Woche hinzu.

Die Winterpause fällt in der kommenden Saison länger aus als in der vergangenen Saison. Nach dem 17. Bundesliga-Spieltag (17. bis 19. Dezember) gibt es eine dreiwöchige Pause, ehe der 18. Bundesliga-Spieltag am 7./8./9. Januar 2022 ausgetragen wird. Der 34. Spieltag ist auf den 14. Mai 2022 terminiert. Das DFB-Pokalfinale findet eine Woche später (21. Mai 2022) in Berlin statt.

Richtig los geht die Saison bereits eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Vom 6. bis zum 9. August wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Der Gegner des Werksklubs wird in der kommenden Woche am 4. Juli in der ARD-Sportschau (18.30 Uhr) ausgelost. Am Tag darauf startet Bayer mit den Leistungstests in die Saisonvorbereitung.

Die Hinrunde

1. Spieltag: bei Union Berlin (14./15. August)

2. Spieltag: gegen Borussia Mönchengladbach (20. bis 22. August)

3. Spieltag: beim FC Augsburg (27. bis 29. August)

4. Spieltag: gegen Borussia Dortmund (11./12. September)

5. Spieltag: beim VfB Stuttgart (17. bis 19. September)

6. Spieltag: gegen Mainz 05 (24. bis 26. September)

7. Spieltag: bei Arminia Bielefeld (1. bis 3. Oktober)

8. Spieltag: gegen Bayern München (15. bis 17. Oktober)

9. Spieltag: beim 1. FC Köln (22. bis 24. Oktober)

10. Spieltag: gegen VfL Wolfsburg (29. bis 31. Oktober)

11. Spieltag: bei Hertha BSC (5. bis 7. November)

12. Spieltag: gegen VfL Bochum (19. bis 21. November)

13. Spieltag: bei RB Leipzig (26. bis 28. November)

14. Spieltag: gegen Greuther Fürth (3. bis 5. Dezember)

15. Spieltag: bei Eintracht Frankfurt (10. bis 12. Dezember)

16. Spieltag: gegen TSG Hoffenheim (14./15. Dezember)

17. Spieltag: beim SC Freiburg (17. bis 19. Dezember)

Die Rückrunde

18. Spieltag: gegen Union Berlin (7. bis 9. Januar)

19. Spieltag: bei Borussia Mönchengladbach (14. bis 16. Januar)

20. Spieltag: gegen FC Augsburg (21. bis 23. Januar)

21. Spieltag: bei Borussia Dortmund (4. bis 6. Februar)

22. Spieltag: gegen VfB Stuttgart (11. bis 13. Februar)

23. Spieltag: bei Mainz 05 (18. bis 20. Februar)

24. Spieltag: gegen Arminia Bielefeld (25. bis 27. Februar)

25. Spieltag: beim FC Bayern München (4. bis 6. März)

26. Spieltag: gegen 1. FC Köln (11. bis 13. März)

27. Spieltag: beim VfL Wolfsburg (18. bis 20. März)

28. Spieltag: gegen Hertha BSC (1. bis 3. April)

29. Spieltag: beim VfL Bochum (8. bis 10. April)

30. Spieltag: gegen RB Leipzig (16./17. April)

31. Spieltag: bei Greuther Fürth (22. bis 24. April)

32. Spieltag: gegen Eintracht Frankfurt (29./30. April)

33. Spieltag: bei TSG Hoffenheim (6. bis 8. Mai)