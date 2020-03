Diese Saison gibt es keinen Meister : Deutsche Eishockey Liga sagt wegen Coronavirus Play-offs ab

Düsseldorf Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga wird als Folge der Ausweitung des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Wie die DEL mitteilte, gibt es in diesem Jahr keinen Meister.

Eigentlich sollte am Mittwoch die erste Play-off-Runde beginnen, in der noch zwei Viertelfinalisten ermittelt werden. Normalerweise folgen darauf die Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalserien. Jeweils im Modus „Best of Seven“ wird eigentlich der Sieger und am Ende auch der Meister gekürt.