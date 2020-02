DEL : Adler Mannheim geraten unter Druck

München/Augsburg Adler Mannheim verliert gerät im Kampf um die beste Playoff-Ausgangssituation zunehmend unter Druck. Auch die Eisbären Berlin mussten eine Niederlage einstecken und garantierten München damit die Teilnahme an der Champions Hockey League.

Die Düsseldorfer EG hat auch den EHC Red Bull München bezwungen und damit zwei Siege gegen die Titel-Favoriten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Serie gefeiert. Zwei Tage nach dem 6:2 bei den Adlern Mannheim gewann die DEG am Sonntag in München mit 3:2 (1:2, 0:0, 2:0). In den Schlussminuten drehte der achtmalige deutsche Eishockey-Meister dank der Treffer von Luke Adam (56.) und Rihards Bukarts (59.) überraschend die Partie beim Tabellenführer.