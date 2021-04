Große Abstimmung : Diesen Trainer wünschen sich Fortunas Fans

Interaktiv Düsseldorf Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gebeten, an unserer großen Abstimmung teilzunehmen und für ihren Trainer-Favoriten zu voten. Mehr als 3000 Stimmen wurden abgegeben – und das Ergebnis ist mehr als eindeutig.

Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, daher gebeten, an unserer großen Abstimmung teilzunehmen, und für Ihren Trainer-Favoriten für die kommenden Spielzeit zu voten. Natürlich war in dieser Abstimmung auch Uwe Rösler vertreten. Weit über 3000 Stimmen wurden abgegeben – und das Ergebnis ist mehr als eindeutig.

Baumgart, der am vergangenen Samstag mit seinen Paderbornern der Fortuna einen harten Dämpfer im Aufstiegskampf verpasste, soll es nach der Meinung unserer Leserinnen und Leser also werden. Der 49-Jährige ist ein begehrter Trainertyp. Der 1. FC Köln soll schon etwas länger an ihm baggern – und auch beim FC Schalke soll es Überlegungen geben, mit ihm in der Zweiten Liga den Neuaufbau zu starten. Und bei Fortuna? Nach Informationen unserer Redaktion hat man ihn auch auf dem Zettel. Er würde das Anforderungsprofil in vielen Bereichen sogar übererfüllen. Vom Typ her würde er vermutlich deutlich besser zum Verein passen als beispielsweise Andre Breitenreiter.