Negativrekord bleibt den Haien erspart : „Haben gezeigt, dass wir doch Eishockey spielen können“

Köln Start geglückt, Negativrekord verhindert: Die Kölner Haie haben unter Rückkehrer Uwe Krupp beim 5:0 gegen Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga den ersten Sieg seit Weihnachten geholt.

Krupp hat in Köln blitzschnell den Knoten gelöst. Am Rosenmontag war der 54-Jährige in seiner Heimatstadt eingetroffen und hatte Stunden vor dem Spiel als Nachfolger des glücklosen Mike Stewart das Vormittagstraining in der Arena geleitet. Dass sein Einstand derart gut laufen würde, konnte der frühere Bundestrainer kaum ahnen.