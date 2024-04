Erster Matchball Eisbären greifen nach dem DEL-Titel

Im fünften Spiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) beim Hauptrundenersten Fischtown Pinguins in Bremerhaven ist daher also alles bereit für die Feierlichkeiten anlässlich der zehnten Meisterschaft. Oder etwa nicht? Ein Sieg reicht den Eisbären, in der Best-of-seven-Serie steht es 3:1. Ein Selbstläufer wird der erste Matchball im Titelrennen der Deutschen Eishockey Liga aber nicht.