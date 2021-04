Zukunft geklärt : Eder verlängert bei der DEG

Düsseldorf Tobias Eder bleibt für weitere zwei Jahre in Düsseldorf. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag verlängert. Nach Aussage des DEL-Klubs soll er „ein Gesicht der neuen DEG werden“.

Stürmer Tobias Eder hat seinen Vertrag beim achtmaligen deutschen Eishockey-Meister Düsseldorfer EG um zwei Jahre verlängert. Der 23-Jährige, der 2019 vom DEL-Konkurrenten Red Bull München an den Rhein gekommen war und für die Länderspiele in der Slowakei am Samstag und Sonntag erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, soll nach Aussage des Klubs „ein Gesicht der neuen DEG werden“.