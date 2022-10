Tischtennis-WM: DTTB-Frauen haben Medaille sicher​

Chengdu Die deutschen Tischtennis-Frauen stehen bei der Mannschafts-WM in China im Halbfinale und haben bereits eine Medaille sicher. Im Viertelfinale setzte sich das DTTB-Team nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Hongkong durch.

Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben bei der Team-WM in China ihre erste Medaille seit 2010 sicher. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen Han Ying (KTS Tarnobrzeg), Nina Mittelham und Shan Xiaona (beide TTC Berlin Eastside) ihr Viertelfinale gegen Hongkong am Donnerstag noch mit 3:2. Vize-Europameisterin Mittelham holte dabei gegen Minnie Soo den entscheidenden dritten Punkt.

„Ich habe einfach versucht, mein Spiel zu spielen. Ich habe nicht so viel riskiert und versucht, den Ball im Spiel zu halten. Das hat am Ende zum Erfolg geführt“, sagte Matchwinnerin Mittelham. In der Runde der letzten Vier geht es am Freitag gegen den Olympia- und WM-Zweiten Japan oder die Slowakei. „Wir werden versuchen, Spaß zu haben, und schauen, was wir tun können“, so Mittelham mit Blick auf das Halbfinale: „Wir wollen es genießen, wir wollen unser bestes Tischtennis spielen. Wenn wir nochmal gewinnen, wäre es umso schöner.“