Größte Messe für Gesellschaftsspiele : Die „Spiel 22“ - vier Tage lang wird durchgespielt

Essen In Essen starten am Donnerstag die Internationalen Spieletage „Spiel 22“. Die Veranstalter sprechen schon jetzt von rekordverdächtigen Zahlen. Rund 1800 Neuheiten gilt es für die Besucher auszuprobieren und letztlich zu kaufen. Die Aussteller hoffen auf einen guten Absatz.

Wenn am Donnerstag um 10 Uhr die Tore zur Messe Essen öffnen, endet für Tausende Spielbegeisterte eine lange Durststrecke. Die Spiel 22, eine der weltweit größten Messen für Gesellschaftsspiele, wird unter nahezu normalen Bedingungen und wieder mit voller Besetzung starten. Im vergangenen Jahr gab es die Spiel in kleinerer Form mit weniger Ausstellern – in diesem Jahr sind alle Verlage zurück und präsentieren ihre Spiele in den sechs Hallen des Messegeländes.

Die nackten Zahlen rund um die Spiel sind beeindruckend: 980 Aussteller aus 56 Nationen werden an den vier Messetagen vor Ort sein. Zusammen haben sie etwa 1800 Neuheiten im Gepäck. Bei den Besucherzahlen sieht es in der Regel ähnlich aus. 2019 gab es einen Besucherrekord mit über 200.000 Menschen, die vor Ort waren. Diese Zahlen werden in diesem Jahr sicher nicht erreicht, aber Messe-Geschäftsführerin Dominique Metzler zeigte sich vorab sehr zufrieden mit dem Vorverkauf. Viele von den Besuchern wissen schon jetzt genau, was sie ausprobieren und kaufen möchten. Seit Wochen sind die Spielefans auf einschlägigen Seiten unterwegs, wälzen Hitlisten und studieren erste Regeln der Neuheiten.

Spielen und kaufen Täglich um 10 Uhr geht es los Die Spiel ist noch bis zum 09. Oktober immer von 10 bis 19 Uhr. Nur Sonntag endet sie eine Stunde früher. Wer nur viel spielen möchte, sollte ab Sonntagmittag nach Essen kommen. Dann sind viele Titel aber erfahrungsgemäß ausverkauft. Wer besondere Spiele kaufen möchte, muss sich dagegen möglichst früh auf den Weg nach Essen machen.

Doch auch wer weniger tief im Thema ist, soll auf der Spiel nicht zu kurz kommen. Orientierung bieten diverse Spielepreise, die einem den Weg weisen. An vorderster Front ist hier das Spiel des Jahres zu nennen. Aufgeteilt nach Kennerspiel, Kinderspiel und eben dem Spiel des Jahres, kann man bei diesen Spielen nur wenig falsch machen. So konnte „Cascadia“ von Kosmos in diesem Jahr den Titel für sich holen. Kinderspiel des Jahres ist Zauberberg von Amigo und als Kennerspiel wurde Living Forest von Pegasus ausgezeichnet. Vom Verein „Spiel des Jahres“ wird zudem transparent eine Nominierungsliste und eine Empfehlungsliste in allen drei Kategorien herausgegeben, die sehr hilfreich ist.

Bei den echten Spielefans noch relevanter ist der Deutsche Spielepreis, der heute in Essen verliehen wurde. Hier hat „Arche Nova“ von Feuerland gewonnen. Diesen Preis bestimmen die Spieler in einer Abstimmung selbst mit, sodass nicht allein auf eine Jury gesetzt wird. Die komplette Top 10 des Deutschen Spielepreises ist ebenfalls online verfügbar, sodass eine weitere Orientierungshilfe gegeben ist. Parallel zum Deutschen Spielepreis wurde heute auch der Deutsche Kinderspielpreis verliehen, der in diesem Jahr an „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ von Schmidt Spiele verliehen wurde.

Diese Preise und diverse Hitlisten helfen bei der Orientierung im Dschungel. Auch wird es während der Messe Hitlisten mit den meistverkauften Spielen geben. Wer also nicht am ersten Messetag kommt, der kann sich hier eine Inspiration holen.

Grundsätzlich gilt aber auf der Spiel: Nahezu alles kann vorher angespielt und ausprobiert werden. Denn das ist das eigentliche Wesen der Messe. An den Ständen stehen unzählige Tische und fast genauso viele Erklärer bereit, die den Besuchern die Neuheiten kurz und knackig erklären und so in einzelnen Runden getestet wird, ob das jeweilige Spiel auf dem Einkaufszettel landet oder eben nicht.

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach den aktuellen Trends. Eine komplett neue Innovation ist in diesem Jahr nicht in Sicht. Dafür werden vorhandene Trends aufgegriffen und noch einmal verfeinert oder weitergeführt. So ist der Drang zu kooperativen Spielen weiter ungebrochen. Hier spielt die Gruppe gemeinsam gegen das Spiel. Seien es die unzähligen Escape-Spiele, bei denen die Gruppe gemeinsam unterschiedliche Rätsel knacken muss oder auch andere Spiele, die einen nur gemeinsam gewinnen oder verlieren lassen.

Ein weiterer Trend ist die Entwicklung von gesonderten Solo-Varianten. Nicht zuletzt durch Corona befeuert, bieten immer mehr Spiele die Option, mit besonderen Regeln allein gespielt zu werden. Die Autoren und Verlage verstehen es immer besser, ihre Titel, die in der Regel für zwei bis vier Spieler ausgelegt sind, so umzusetzen, dass man auch allein stundenlang Spaß haben kann.

Bei den Themen sticht in diesem Jahr Umwelt und Natur heraus und so mancher Titel befasst sich mit der Klimakatastrophe. Dabei geht es aber nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern auch gerne mal einfach um die Folgen. So kann die Umsetzung durchaus fatalistisch sein, wie beim Spiel „Planet B“ von Hans im Glück. Hier wird vorausgesetzt, dass sich die Menschheit auf einem neuen Planeten einen neuen Lebensraum erschließen musste und hier soll nun alles besser werden. Als Spieler wird man zum korrupten Gouverneur, der vor allem seine eigenen Interessen durchsetzen will.