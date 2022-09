Bizarrer Streit : Schach-Weltmeister Carlsen wirft Niemann erstmals konkret Betrug vor

Köln Seit Wochen sorgt der Streit zwischen Magnus Carlsen und Hans Niemann in der Schach-Welt für Aufsehen. Carlsen brach Spiele ab. Jetzt eröffnet der Weltmeister die nächste Runde.

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat erstmals nach der aufsehenerregenden nächsten Runde im Streit mit dem US-Teenager Hans Niemann konkrete Betrugsvorwürfe geäußert. „Ich glaube, dass Niemann mehr - auch in letzter Zeit - betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat“, schrieb der Norweger in einem Offenen Brief am Montag auf Twitter.

Man müsse etwas gegen Betrug im Schach unternehmen, „ich möchte nicht gegen Leute spielen, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft in der Lage sind“. Mehr könne er im Moment nicht sagen, „ich hoffe aber, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was immer sie sein mag“.