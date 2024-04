Zwei Rückkehrer und ein langer Atem Deutschland-Achter will im Olympia-Jahr zurück in die Weltspitze

Beim Weltcup im italienischen Varese (12. bis 14. April) wartet die erste Standortbestimmung in neuer Besetzung. Im Anschluss (25. bis 28. April) findet der nächste Härtetest bei der Europameisterschaft in Ungarn, sowie bei den Weltcups in Luzern (24. bis 26. Mai) und Posen (14. bis 16. Juni) statt. Die Vorläufe der Ruder-Achter bei den Olympischen Spielen beginnen in Paris dann am Montag, 29. Juli. Die Medaillen werden am Samstag, 3. August vergeben. Möglicherweise dann auch eine für das deutsche Team.