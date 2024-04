Reglement, Favoriten, TV-Übertragung Was Sie zum Nationenpreis beim CHIO Aachen 2024 wissen müssen

2023 werden beim CHIO insgesamt über alle Wettbewerbe und Prüfungen 3,9 Millionen Euro an Preisgeldern vergeben. 2021 war allein im Springreiten das Preisgeld bei den großen Springprüfungen verdoppelt worden. So war der abschließende Große Preis von Aachen am Sonntagnachmittag mit einer Millionen Euro dotiert – genauso wie der Nationenpreis am Donnerstagabend zuvor. Insgesamt wurden beim Springreiten beim CHIO 2021 Preisgelder in Höhe von fast 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet.