Nichts zu verschenken Wellbrock will nächstes Olympia-Ticket

Doch die Konkurrenz ist stark. Oliver Klemet (Frankfurt), der in Paris nicht nur im Freiwasser, sondern auch im Becken starten will, legte am vergangenen Wochenende bei einem Wettkampf in Magdeburg bereits mit 7:46,03 Minuten vor und wird auch in Berlin an den Start gehen. Wellbrocks Trainingskollege Lukas Märtens wird hingegen nicht in den Kampf um den zweiten 800-m-Startplatz neben dem bereits qualifizierten Sven Schwarz (Hannover) eingreifen.