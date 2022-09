WM ohne Boll und Ovtcharov : Mit einem Europameister und frischem Blut zu alten Zielen

Köln/Chengdu Erstmals seit 1995 sind weder Timo Boll noch Dimitrij Ovtcharov bei einer Tischtennis-WM dabei. Bundestrainer Jörg Roßkopf setzt auf Europameister Dang Qiu an der Spitze einer jungen Generation.

Bei der letzten Tischtennis-WM ohne Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov war Dang Qiu noch gar nicht geboren. 27 Jahre später soll der Europameister bei der Team-WM in Chengdu die deutschen Männer in der Weltspitze halten, und er nimmt diese Rolle mit großer Freude an. „Bei einer WM gerade in China die Nummer eins im deutschen Team zu sein, ist ein schönes Gefühl“, sagte Qiu dem SID vor der Abreise.