Krefeld Pinguine : An Shatsky scheiden sich die Geister

Stürmer Nikita Shatsky, hier im Spiel gegen Kassel zwischen Alec Ahlroth (li.) und Steven Seigo, ist nicht gerade ein Liebling der Fans. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld In den Augen vieler Fans wird der russische Stürmer den Ansprüchen eines Kontingentspielers noch nicht gerecht. An der Einstellung des 27-Jährigen gibt es nichts zu rütteln. Nach seiner Selbstkritik steht Trainer Strömberg unter Druck.

Es ist schon beeindruckend, wie die Fans der Pinguine nach dem Abstieg aus der DEL die zweite Liga annehmen. Das beste Beispiel dafür war am Sonntag das Heimspiel gegen die Kassel Huskies (2:4). Selbst nach der ersten Saisonniederlage wurde die Mannschaft noch gefeiert, obwohl ihre Leistung an diesem Abend vor einer tollen und stimmungsvollen Kulisse zu wünschen übrig ließ. „Es war eine super Stimmung, das war Gänsehautatmosphäre“, sagte der Ur-Krefelder Philip Riefers nach dem Spiel vor der Rekordkulisse von 4812 Zuschauern – Saisonrekord für die gesamte DEL 2.

Der Unterschied zwischen beiden Topteams der Liga wurde im Schlussdrittel deutlich, als Krefeld nicht in der Lage war, die 2:1-Führung ins Ziel zu bringen und Kassel zeigte, wie man so ein Spiel wieder dreht. Eine Übermannschaft sind die Huskies aber nicht. Nach dem Höhenflug bis an die Tabellenspitze ist 48 Stunden später wieder der Alltag angebrochen. Für eine realistische Analyse ist es nach sechs Spieltagen deutlich zu früh. Die Frage, ob die DEL-taugliche deutsche Fraktion das Manko an Kontingentspielern ausgleichen wird, kann noch nicht beantwortet werden.

Info Marcel Müller führt die Torschützenliste an Nach sechs Spieltagen liegen die Pinguine nicht nur beim Zuschauerschnitt (3780) in den Statistiken vorne. Marcel Müller führt mit seinen fünf Treffern die Torschützenliste an. Dazu belegt er mit seinen fünf Vorlagen Platz drei der Scorerliste. Verteidiger Pascal Zerressen belegt bei der Plus-Minus-Wertung mit +10 Platz eins. Dahinter folgt der komplett 3M-Sturm.

Fakt ist, dass durch den einzigen ausländischen Torwart der Liga (Sergei Belov) und Nikita Shatsky, der den Ansprüchen eines Kontingentspielers nicht gerecht wird, zwei Lizenzen, die in Abwehr oder Sturm gebraucht werden, vergeben sind. An Shatsky scheiden sich bei den Fans die Geister. Über die Leistung des Russen wurde Sonntag in den Drittelpausen viel diskutiert. An der Einstellung des 27-jährigen Stürmers gibt es nichts zu rütteln, im Gegenteil. Da können sich einige Teamkollegen eine Scheibe abschneiden. Seine Kritiker müssen damit leben, dass er zum Team gehört. Schließlich verbindet ihn ein freundschaftliches Verhältnis zu Sergey Saveljev. Und der entscheidet als Multifunktionär und Investor ganz alleine, wer zum Team gehört.

Zwei Lizenzen sind ja noch frei. Ob die Pinguine dem Wunsch vieler Fans nach weiteren Kontingentspieler nachkommen werden, ist derzeit sehr fraglich. Nach dem Spiel unterhielt sich Saveljev mit Ex-Pinguin Kai Hospelt, der jetzt als Spielerberater tätig ist, in der Mixed-Zone. Informationen dazu gab es nicht.

Überraschend war nach dem Spiel die Tatsache, dass Trainer Leif Strömberg mangels optimaler Vorbereitung seinerseits die Niederlage auf seine Kappe nahm: „Ich bin sehr unzufrieden mit mir, dass ich es nicht geschafft habe, dem Team genug mitzugeben, um das Spiel zu gewinnen.“ Dazu passte auch Saveljevs Kritik: „Kassel war besser vorbereitet. Sie wussten immer, was zu machen war. Es gibt keinen Grund, in dieser Liga einen Gegner zu unterschätzen, wir müssen aus der Niederlage lernen.“ Ob sich da ein Pulverfass entwickelt, wenn das Saisonziel Wiederaufstieg ins Stocken gerät? Redebedarf besteht auf jeden Fall.