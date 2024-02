Sommerspiele 2024 in Paris So steht es um die Olympia-Qualifikation der deutschen Teams in den Sportarten

Frauen: Die DFB-Auswahl kämpft nach der verpatzten Weltmeisterschaft in Australien um das Olympia-Ticket. Erstmals wird die Qualifikation in der neuen Nations League ausgespielt. Die Frauen lösen mit einem Sieg am 23. Februar im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich das Ticket. Bei einer Niederlage müsste das Team fünf Tage später gegen den Verlierer des Halbfinals Spanien - Niederlande gewinnen, da die Französinnen als Gastgeberinnen automatisch dabei sind. In Tokio fehlten die deutschen Frauen, 2016 in Rio gewannen sie Gold.