Maas muss schlichten : Streit zwischen Griechenland und Türkei spitzt sich zu

Istanbul/Athen Patrouillierende Kriegsschiffe und sogar eine Kollision: Der Streit um Gasvorkommen zwischen den Nato-Alliierten Griechenland und Türkei spitzt sich gefährlich zu. Kann Deutschland vermitteln?

Die Mission von Heiko Maas in Athen und Ankara könnte kaum schwieriger sein: Nach einer besorgniserregenden Eskalation im Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer will der deutsche Außenminister an diesem Dienstag direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien vermitteln. Zeigen sich der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu offen für die deutschen Bemühungen? Zuletzt standen die Zeichen eher auf Sturm. Fragen und Antworten zum Gasstreit im Überblick:

Um was geht es bei dem Konflikt?

Warum sind die Seegebietsgrenzen umstritten?

Könnte es zu einem militärischen Konflikt zwischen Athen und Ankara kommen?

Welche Rolle spielt die EU?

Die EU steckt in dem Konflikt in einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite will sie Griechenland und dem ebenfalls betroffenen EU-Mitglied Zypern Beistand leisten. Auf der anderen Seite befürchten etliche Mitgliedstaaten negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik. Die EU ist bei der Eindämmung der illegalen Migration auf die Zusammenarbeit mit Ankara angewiesen. Bislang reagierte die EU daher nur mit verhaltenen Sanktionen, die der Türkei nicht wirklich wehgetan haben. Denkbar wären schärfere Maßnahmen, zum Beispiel die Zollunion mit der Türkei auszusetzen. Die dürften aber nur offen diskutiert werden, wenn die aktuellen deutschen Vermittlungsbemühungen nicht fruchten.