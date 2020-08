Ständehaus-Treff mit Friedrich Merz : „Wir sind doch nicht in der DDR“

Düsseldorf Beim Ständehaus-Treff widerspricht Friedrich Merz Vorschlägen, dass sich die Kandidaten beim CDU-Vorsitz vorab einigen. Merz gab Einblicke in sein zwischenzeitlich stark belastetes Verhältnis zu Kanzlerin Merkel. Eine Absage des Karnevals hält er für verfrüht.

Im Innenraum der Merkur Spiel-Arena, dort, wo sonst die Fortuna kickt, stehen am Montagabend festlich gedeckte Tische für 500 Personen – in gebührendem Sicherheitsabstand. Der Ständehaus-Treff war coronabedingt aus dem Gebäude des alten Landtags in die Arena verlegt worden. Dort machten sich die Gäste ein Bild von der Kanzlertauglichkeit von Friedrich Merz, der sich eine gute Stunde den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler stellte. Seinen ersten Auftritt in diesem Format hatte Merz bereits 2003, kurz nachdem er den Unionsfraktionsvorsitz an Angela Merkel hatte abgeben müssen.