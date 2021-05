„Ist ab Oktober frei“ : Schweinsteiger schlägt Merkel als DFB-Präsidentin vor

Nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel das DFB-Team in der Kabine (Archiv). Foto: Getty Images / BROADVIEW Pictures

Berlin Mit einem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag hat TV-Experte Bastian Schweinsteiger die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel als neue DFB-Präsidentin ins Gespräch gebracht. Was ihr Sprecher Steffen Seibert zu dem Vorschlag sagt.

Schweinsteiger erwähnte neben den üblichen Kandidaten für die Keller-Nachfolge auch die Namen von Ex-Nationalspielerin Steffi Jones und eben Merkel. "Ich kenne auch eine erfahrene Dame, die ist auch ab Oktober frei: Die Frau Merkel wäre natürlich auch was, die kennt sich ja aus. Wenn der DFB das so will, kann ich vielleicht ein bisschen helfen", sagte Schweinsteiger grinsend in der ARD.