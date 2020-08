Corona-Warn-App : Jedes fünfte Labor noch analog

Die Corona-Warn-App mit der Seite zur Risiko-Ermittlung ist im Display eines Smartphone zu sehen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Noch immer sind nicht alle Corona-Testlabore an die Warn-App angeschlossen. Experten sehen den Nutzen der App kritisch, weil noch zu wenige Menschen das Programm verwenden.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung war Mitte Juni als ambitioniertes Projekt gestartet, sollte sie doch ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung werden. Selbstsicher verkündete damals der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, dass man binnen vier Wochen „alle Testlabore und alle Gesundheitsämter“ an die App anschließen werde, „um sie komplett von den analogen, sehr aufwändigen manuellen Prozessen zu entlasten.“ Heute, rund zehn Wochen später, sind noch immer nicht alle Labore in der Lage, positive Testergebnisse digital an den App-Nutzer zu übermitteln, damit der das Ergebnis einspeisen und Mitmenschen warnen kann. Die damaligen Ankündigungen erscheinen mittlerweile als zu vorschnell.

Denn jedes fünfte Labor ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts noch nicht digitalisiert. 115 niedergelassene Labore sind bislang angeschlossen, das entspricht 80 Prozent. Doch nur 80 dieser Labore können bereits vom Scan des Auftragsformulars bis zur Bereitstellung des Testergebnisses in der App alle Schritte anbieten. Zwar wurden nach RKI-Angaben darüber hinaus bereits zwölf Testzentren an Flughäfen an die App angebunden und weitere sechs solcher Zentren sollen in Kürze folgen. Der Digitalisierungsprozess dauert damit aber bereits deutlich länger als geplant – und macht den Weg über die Hotline weiterhin nötig.

Dort können App-Nutzer, die ein positives Testergebnis erhalten haben, einen Prüfcode abfragen, mit dem sie ihr Testergebnis in die App einspeisen können, allerdings nicht müssen. 1679 solcher Codes wurden bis zum 17. August ausgegeben. Wie viele davon tatsächlich als Warnung in der App auftauchten, kann die Bundesregierung wegen strenger Datenschutzbestimmungen nicht erfassen.

Angesichts dieser Zahl zweifeln Experten jedoch daran, ob die App tatsächlich den gewünschten Effekt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten kann. 17,5 Millionen Mal wurde sie bislang heruntergeladen, vor einer Woche waren es noch rund 300.000 Downloads weniger. Der Kreis der Nutzer, das lässt sich daraus schließen, wächst also stetig an. Inwiefern die App aber dann auch so eingestellt ist, dass die Risikoermittlung funktioniert, kann niemand sagen.

„Damit die Corona-Warn-App wirklich etwas bringt, sollte sich die Zahl der Downloads verdoppeln", sagte Gert Wagner, Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, der Zeitung „Welt am Sonntag“ dazu. Dann sei man auf eine zweite Ansteckungswelle viel besser vorbereitet. Rein rechnerisch liege bei einem Kontakt eines Infizierten mit einem Unbekannten die Wahrscheinlichkeit, dass beide Personen die App haben, bei sechs Prozent, sagte Wagner. Selbst bei einer Verdoppelung der Nutzerzahl sei die Wirksamkeit der App noch begrenzt: 25 Prozent der Infektionen könnten dann aufgedeckt werden – sofern alle Betroffenen eine Ansteckung auch über die Anwendung melden. Dass dies jedoch in jedem Fall geschieht, wird bezweifelt.

Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sagte, eine Kontaktverfolgung über Apps sei erst dann ohne weitere Maßnahmen erfolgversprechend, wenn 80 Prozent der Bevölkerung die Anwendung wirklich nutzten. „Dahin können wir mit einer freiwilligen Lösung nicht kommen“, sagte sie.

Dass die App aber zur Pflicht werden könnte, wurde stets ausgeschlossen und ist auch weiterhin nicht geplant, wie es aus Regierungskreisen hieß. Unterdessen sorgte aber der Fall eines Reiserückkehrers für Aufsehen, der angeblich Tage nach seiner Einreise und einem Test an der Autobahn in Rheinland-Pfalz vom Labor und in der App ein Negativergebnis gemeldet bekam, von der Stadt Overath in Nordrhein-Westfalen aber per Brief ein positives Ergebnis erhielt und in Quarantäne geschickt wurde. Die „Bild“-Zeitung berichtete über den 31-Jährigen. Beim Robert-Koch-Institut war der Fall auf Rückfrage nicht bekannt. Deswegen könne man dazu keine Bewertung abgeben, hieß es. Möglicherweise habe es sich bei dem verwendeten Programm jedoch nicht um die offizielle Corona-Warn-App gehandelt, sondern um eine andere App, über die Laborergebnisse digital übermittelt würden.

Immer wieder betonte die Bundesregierung, dass insbesondere der Datenschutz nur bei der offiziellen App gewährleistet werden kann. Nach wie vor kommt das RKI zu der Einschätzung, dass die Corona-Warn-App ein Baustein von mehreren in der Pandemiebekämpfung sei. „Jede Warnung, die durch die Corona-Warn-App erfolgt, kann dazu beitragen, Infektionsketten schneller zu unterbrechen und die Verbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen“, hieß es.

(jd/afp)