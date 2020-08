Unverständnis in Moskau : Kreml warnt vor schnellen Rückschlüssen im Fall Nawalny

Ein Intensivtransporter bringt Alexej Nawalny am Samstag in die Berliner Charité. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Moskau Nach Einschätzung der Berliner Charité ist der Kreml-Kritiker Nawalny vermutlich vergiftet worden. Die russische Regierung kritisiert die „Eile“ dieser Diagnose - man habe seit der Verlegung Nawalnys nichts neues erfahren.

Die russische Regierung hat die Einschätzung der Berliner Charité, dass der Regierungskritiker Alexej Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet. „Wir verstehen nicht, warum es unsere deutschen Kollegen so eilig haben, das Wort „Vergiftung“ zu verwenden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „Diese Version war eine der ersten, die unsere Ärzte in Betracht gezogen haben.“ Um welche Substanz es sich handele, sei aber noch unklar, sagte Peskow.