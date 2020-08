„Rückkehr zur Normalität“ : Sachsen-Anhalt will Veranstaltungen mit 2500 Menschen erlauben

Sachsen-Anhalt will Veranstaltungen mit 2500 Menschen erlauben

Magdeburg Innenminister Holger Stahlknecht will unter bestimmten Bedingungen wieder deutlich mehr Menschen auf Veranstaltungen erlauben. Je nach Infektionsgeschehen könnten sogar noch mehr Besucher zugelassen werden.

Sachsen-Anhalts Innen- und Sportminister Holger Stahlknecht hat vorgeschlagen, nach monatelangen Corona-Einschränkungen wieder bis zu 2500 Zuschauer bei Sport- und Großveranstaltungen zuzulassen. Bei niedrigem Infektionsgeschehen und einem guten Hygienekonzept könnten in Einzelfällen auch noch größere Gruppen genehmigt werden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Einen entsprechenden Vorschlag werde er am Vormittag mit seinen Kabinettskollegen diskutieren.