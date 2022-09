Beerdigung am Samstag : Russen erweisen Michail Gorbatschow die letzte Ehre

Beerdigung am Samstag

Moskau Sein Tod hat international Trauer ausgelöst, nun wird der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow beigesetzt. Hochrangige Politiker aus dem Ausland werden nicht zur Beerdigung erwartet. Auch Kremlchef Putin lässt sich entschuldigen.

Russland nimmt Abschied vom ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, der vor allem im Ausland großes Ansehen genoss. Der Friedensnobelpreisträger, der als einer der Väter der Deutschen Einheit gilt, soll am Samstag in Moskau bestattet werden. Er war am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben.