Erinnerungen in Dormagen : Als Gorbatschow Zons die Ehre gab

Michail Gorbatschow trug sich am 23. September 1992 in Zons in das Goldene Buch der Stadt Dormagen ein. Um ihn herum standen Bürgermeister a.d. Heinz Hilgers (l.), Herbert Schnoor und Stadtdirektor Eberhard Hücker (r.). Foto: Stadt

Zons Der Tod von Michail Gorbatschow hat weltweit Trauer ausgelöst. Auch in Dormagen gedachten viele der Verdienste des letzten Sowjetchefs – und erinnerten sich an seinen Besuch in der Zollfeste vor 30 Jahren.

(NGZ) Michail Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren gestorben – das weckte am Mittwoch auch in Dormagen Erinerungen an den Staatssmann. Der letzte Sowjetchef war am 23. September 1992 zu Gast in Zons. Der Besuch erfolgte auf dem Weg nach Unkel. Dort hat Gorbatschow Willy Brandt wenige Tage vor dessen Tod im Krankenhaus besucht.

Das Büro des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau plante für Gorbatschows Aufenthalt ein Rahmenprogramm und fragte in Zons an. Der damalige Innenminister Herbert Schnoor, Dormagens Bürgermeister Heinz Hilgers und Stadtdirektor Eberhard Hücker empfingen den Gast zusammen mit zahlreichen Journalisten. „Ich kann mich noch gut erinnern, was für ein Aufruhr war, ein riesiges Gedränge“, sagt Hilgers. „Solch ein Großbesuch war ein ganz besonderes Ereignis für Dormagen.“

Gorbatschow trug sich in das Goldene Buch der Stadt Dormagen ein. „Michail Gorbatschow war ein international versierter und anerkannter Politiker. Menschen wie ihn würde ich mir – in Anbetracht der aktuellen Krisen – gerne an anderen Stellen wünschen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.

(NGZ)