Waffe auf Kopf gerichtet : Argentinische Vizepräsidentin Kirchner überlebt Attentatsversuch

Buenos Aires Der Präsident Fernández sagt, die Schusswaffe des mutmaßlichen Angreifers sei nicht losgegangen. Gegen Kirchner läuft derzeit ein Prozess wegen Korruptionsvorwürfen.

Cristina Fernández de Kirchner will erneut an die Macht

Argentiniens Ex-Präsidentin will Vizepräsidentin werden : Cristina Fernández de Kirchner will erneut an die Macht

Ein von Lokalmedien ausgestrahltes Video von dem Vorfall zeigt, wie Kirchner am Donnerstag in Buenos Aires vor ihrer Wohnung im Viertel Recoleta aus einem Fahrzeug aussteigt und von Anhängern umringt wird. Auf einmal streckt ein Mann seine Hand aus, in der er eine Pistole zu halten scheint, die Vizepräsidentin geht in Deckung. Auf Videoaufnahmen, die nicht verifiziert wurden, und in sozialen Medien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie die Schusswaffe beinahe das Gesicht von Kirchner berührte. Beim mutmaßlichen Angreifer handelte es sich um einen Brasilianer, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Der Verdächtige sei nicht vorbestraft.