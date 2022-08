Ehemaliger Staatschef und Friedensnobelpreisträger : So reagiert die Welt auf den Tod von Michail Gorbatschow

So reagiert die Welt auf den Tod von Michail Gorbatschow

Michail Sergejewitsch Gorbatschow starb am 30. August im Alter von 91 Jahren. Der ehemalige russische Staatschef hatte 1990 den Friedensnobelpreis erhalten. Foto: dpa/John Kringas

Moskau Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow ist am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren gestorben. Reaktionen auf den Tod des Friedensnobelpreisträgers.

„Präsident Putin ist in tiefer Trauer im Hinblick auf den Tod von Michail Gorbatschow. Am Morgen wird er den Angehörigen und Nächsten ein Telegramm schicken.“

(Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag zum Tod des früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow.)

„Sein Engagement für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert.“

„Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte. Zu einer Zeit von Putin Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle.“

„Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben - in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas.“

„Gorbatschow hat Russland in den Lauf der zivilisierten Entwicklung zurückgeführt - und die Welt von einem Atomkrieg und der Teilung in verschiedene Blöcke abgerückt.“

Besuch aus Syrien am Niederrhein

Besuch aus Syrien am Niederrhein : „Ein Krieg kennt nur Verlierer“

Tausende protestieren in Deutschland gegen Krieg in der Ukraine

Demo vor dem Brandenburger Tor : Tausende protestieren in Deutschland gegen Krieg in der Ukraine

(Michail Fedotow, von 2010 bis 2019 Menschenrechtsberater des russischen Präsidenten, hat als Presseminister das liberale Mediengesetz in Russland mitverfasst)

„Gorbatschow war ein schillernder Politiker, aber für alle in der Sowjetunion geborenen Menschen bleibt er eine schwierige und widersprüchliche Figur der Geschichte.“

(Leonid Sluzki, Chef der populistischen Partei LDPR, Leiter des Außenausschusses in der Duma)

„Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr. Danke & #RIP“

„Ohne Michail Gorbatschow wäre die deutsche Einheit in Freiheit nicht möglich gewesen. Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat.“

„Kann ein einzelner Mensch die Welt verändern? Ja. Er kann. Keine Gewalt, keine Panzer, Abzug von 350.000 sowjetischen Soldaten aus Deutschland. Freiheit für Millionen in Mittel-Osteuropa. Deutsche Einheit. Undenkbar ohne Michail Gorbatschow.“

„Von Anfang an war klar, dass er die Welt verbessern könnte. Es ist ihm gelungen.“

Michail Sergejewitsch Gorbatschow war am 30. August 2022 nach langer Krankheit in Moskau verstorben. Als russischer Staatspräsident war er maßgeblich an der friedlichen Beendigung des kalten Krieges beteiligt. Für seine Reformpolitik wurde er 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.