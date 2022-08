„Das alles war sehr prosaisch. Nicht so, wie es heute in den Palästen der Eheschließungen üblich ist. Aber es hat nicht ein einziges Jahr gegeben, in dem wir diesen Tag nicht gefeiert hätten.“

Gorbatschow erinnert sich in seiner Autobiografie an seine Hochzeit mit Raissa Titarenko am 25. September 1953. Bis zu Raissas Tod 1999 blieben die beiden ein Paar. (Archivfoto, 1989)