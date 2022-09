Verneigung vor ehemaligem Staatschef : Putin legt Blumen an Gorbatschows Sarg nieder

Putin legt Blumen an Gorbatschows Sarg nieder

Der russische Präsident Wladimir Putin steht vor dem offenen Sarg des ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow. Der Friedensnobelpreisträger war am 30. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: dpa/Uncredited

Wladimir Putin hat dem verstorbenen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow die letzte Ehre erwiesen. An der offiziellen Trauerfeier wird der russische Präsident nicht teilnehmen.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht an der Trauerfeier für den ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow teilnehmen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab an, dass Putin aus zeitlichen Gründen nicht beim Begräbnis anwesend sein könne.

Am Donnerstagmorgen erwies der russische Präsident dem verstorbenen Friedensnobelpreisträger dennoch die letzte Ehre. Er trat vor den offenen Sarg im Zentralen Klinischen Krankenhaus und legte einen Strauß Blumen nieder. Gorbatschow wird in der Klinik aufgebahrt, die Trauerfeier findet am kommenden Samstag statt.