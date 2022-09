Meerenge blockiert : Getreidefrachter aus Ukraine im Bosporus auf Grund gelaufen

Istanbul Die 173 Meter lange „Lady Zehma“ ist nach einem Ruderausfall auf Grund gelaufen. Nun versperrt der Frachter mit 3000 Tonnen Mais aus der Ukraine den Bosporus. Durch die Meerenge fahren normalerweise rund 100 Schiffe pro Tag.

Ein Frachter mit Getreide aus der Ukraine ist in der Meerenge Bosporus auf Grund gelaufen. Grund sei eine Störung am Ruder, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend. Die Meerenge wurde vorerst für den Schiffsverkehr gesperrt.