Talkrunde bei „Anne Will“ : Melnyk und Ramms diskutieren über Ukraine-Krieg

Moderatorin Anne Will (Archivbild). Foto: obs/ARD Das Erste

Düsseldorf Regelmäßig empfängt Anne Will Gäste zu aktuellen politischen Themen nach dem Sonntagskrimi in der ARD. Am Abend ist wenig überraschend der Ukraine-Krieg die Diskussionsgrundlage. Wir haben die Gästeliste für Sie zusammengefasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Krieg gegen die Ukraine – wie weit wird Putin gehen?“ Unter dieser Überschrift empfängt Anne Will ihre Gäste. Wie kann der Westen der Ukraine helfen? Was bringen Waffenlieferungen aus Deutschland? Sollten die Sanktionen trotz der Energieabhängigkeit der EU von Russland ausgebaut werden? Und: Wie ist dieser Krieg zu beenden?

Diese und andere Fragen diskutiert Will mit folgenden Gästen:

Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission

Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Andrij Jaroslawowytsch Melnyk, Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

Egon Ramms, General a.D. des Heeres der Bundeswehr. Ehem. Oberbefehlshaber Allied Joint Force Command

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte. Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

(felt)