Olaf Scholz trifft Bennett nach Moskau-Besuch : Deutschland und Israel vereinbaren engen Austausch zum Ukraine-Krieg

Berlin Der israelische Ministerpräsident war überraschend nach Moskau geflogen. Nach einem Gespräch mit Wladimir Putin reiste er weiter ins Berliner Kanzleramt. Naftali Bennett bemüht sich um eine Vermittler-Rolle im Ukraine-Krieg.

Nach einem Besuch in Moskau hat Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Abend in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Ukraine-Konflikt beraten. „Im Mittelpunkt des 90-minütigen Gesprächs standen die Ergebnisse der Unterredung, die der Ministerpräsident am Samstag mit dem russischen Präsidenten (Wladimir) Putin in Moskau gehabt hatte“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Nacht mit. Beide Länder wollten dazu weiter in engem Kontakt bleiben. Das gemeinsame Ziel bleibe, den Krieg in der Ukraine „so schnell wie irgend möglich“ zu beenden, hieß es in der Mitteilung weiter. „Daran werde man mit aller Kraft arbeiten.“

Scholz war erst vor drei Tagen in Jerusalem gewesen. Bennett war am Samstag überraschend als Vermittler im Ukraine-Konflikt nach Moskau gereist. Aus Regierungskreisen in Jerusalem hieß es, das Gespräch zwischen Putin und Bennet in der russischen Hauptstadt habe drei Stunden gedauert. Bennett habe sich mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt und sei „in ständiger Kommunikation mit der Ukraine“. Anschließend flog er nach Berlin.