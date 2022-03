Wegen neuem russischen Mediengesetz : ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Moskauer Studios aus

Frankfurt a.M. Ein neues Mediengesetz in Russland erschwert das unabhängige Arbeiten von Journalisten. Nun setzen nach anderen internationalen Medien auch ARD und ZDF die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios erst einmal aus.

Nach der Verschärfung der Mediengesetze in Russland setzen ARD und ZDF die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios erst einmal aus. „Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden von ihren anderen Standorten aus weiterhin das Publikum umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren“, teilte der für das ARD-Studio Moskau federführende WDR am Samstag auf epd-Anfrage mit.

„ARD und ZDF prüfen die Folgen des am Freitag verabschiedeten Gesetzes“, hieß es in der Stellungnahme. Berichten zufolge hatte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag ein Gesetzespaket unterzeichnet, das die „öffentliche Verbreitung absichtlich falscher Informationen über die Benutzung der Streitkräfte der Russischen Föderation“ unter Strafe stellt. Es drohen demnach Geld- oder sogar Haftstrafen. In russischen Staatsmedien wird nicht von einem Krieg gegen die Ukraine gesprochen, sondern von einer militärischen Spezialaktion.