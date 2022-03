Leverkusener Schauspieler hört nach zehn Jahren als TV-Ermittler Voss auf : Jan-Gregor Kremp macht beim „Alten“ Schluss

Schlebusch Der Leverkusener Schauspieler und Musiker kehrt der Dauerbrenner-TV-Krimireihe den Rücken, sagt, nach zehn Jahren sei Zeit für Veränderungen.

Jetzt, wo er die Altersklasse fast erreicht hat, in der man den ZDF-„Alten“ vermuten würde, hört Jan-Gregor Kremp in der Krimireihe auf. Im September wird er 60. Nun teilt der Sender mit: „Eine der erfolgreichsten ZDF-Krimireihen bekommt einen neuen Hauptdarsteller: Schauspieler Thomas Heinze ist ab den Dreharbeiten im Sommer 2022 der neue ,Alte‘. Er übernimmt die Titelrolle von Schauspieler Jan-Gregor Kremp, der die Krimireihe auf eigenen Wunsch verlässt.“ Kremp sagt: „Nach zehn Jahren ‚Der Alte‘ ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken – zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt.“