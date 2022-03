Neues Kühlfahrzeug : Xantener Tafel fährt mit Löwenstärke

Xanten Der Lions Club Xanten hat kräftig dabei mitgeholfen, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Es war dringend nötig, um bedürftige Menschen zu versorgen. Das Hotel van Bebber übernimmt die Spritrechnung für 1000 Kilometer.

Die erste Fahrt hat der neue Kühlwagen schon hinter sich. Harald Rieberer ist damit zum Verteilzentrum einer Supermarkt-Kette gefahren, um Lebensmittel zu holen, die das Unternehmen nicht mehr verkaufen kann. Auch andere Tafeln aus der Region waren deshalb dort. Die Waren werden nun an bedürftige Menschen abgegeben. Zum Beispiel in Xanten .

Unterstützung In den 130 bis 150 Haushalten, die von der Tafel versorgt werden, leben Alleinstehende, aber auch Alleinerziehende mit Kindern und Familien. Insgesamt werden deshalb bis zu 650 Menschen mit Lebensmitteln und anderen Waren unterstützt. Sie leben in Xanten und Umgebung, zum Beispiel in Sonsbeck.

Die 130 bis 150 Haushalte stehen für mehrere Hundert Menschen in Xanten und Umgebung. Woche für Woche sind also einige Mengen an Lebensmitteln notwendig. Möglich ist das nur durch die Hilfe von Unternehmen, Vereinen und anderen – und zwar in mehrfacher Hinsicht.