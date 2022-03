Fund in Xantens Innenstadt : DBX stoppt Kanalbauarbeiten – Teile von alter Stadtmauer entdeckt

Wegen der Arbeiten ist der Westwall an dieser Stelle gesperrt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten In Xantens Innenstadt soll in einer Straße der Kanal erneuert werden. Vorher haben sich Archäologen den Boden angesehen. Sie fanden die Reste einer alten Stadtmauer. Die Kanalbauarbeiten an der Stelle ruhen deshalb erst einmal.

Die Bauarbeiten an der Gasthausstraße in Xantens Innenstadt verzögern sich möglicherweise, nachdem Archäologen im Boden die Überreste einer Stadtmauer, einer Straße und eines Kanals aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit entdeckt haben. Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) prüft deshalb, wie die Pläne für die Bauarbeiten geändert werden müssen, um die Funde zu erhalten, sagte DBX-Leiter Michael Lehmann. Das werde sorgfältig vorbereitet, solange ruhten die Arbeiten an dieser Stelle. In der Gasthausstraße sollen der Kanal erneuert und ein Schacht angelegt werden.

Im Februar hatten die Arbeiten begonnen. Da die Innenstadt innerhalb der Wallmauern ein Bodendenkmal ist und der Kanal rund 1,40 Meter tief liegt, untersuchten Archäologen den Boden, wie Lehmann erklärte. Dass sie etwas gefunden haben, ist in einer Stadt wie Xanten mit der langen Geschichte nicht unbedingt überraschend. Aber mit den Resten einer Mauer, die eventuell Teil der Stadtbefestigung war, sei an der Stelle nicht gerechnet worden, da die eigentliche Stadtmauer einige Meter daneben liegt, berichtete Lehmann. Die Archäologen sprechen in einem Schreiben an den DBX von bedeutenden Zeugnissen für die Siedlungsgeschichte.

Die Arbeiten an der Gasthausstraße gehören zu einer größeren Maßnahme. Die Stadt lässt den barrierefreien Streifen verlängern, der quer durch die Innenstadt verläuft. In das Pflaster wird deshalb ein Streifen mit glatteren Steinen eingelassen, damit sich Menschen mit Rollstuhl oder Rollator darauf besser fortbewegen können. Das ist auch in der Gasthausstraße geplant. Solange die Arbeiten dort ruhen, wird der Streifen der anderen Seite der Fußgängerzone um ein Stück durch das Mitteltor verlängert.

