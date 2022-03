Umfrage zu katholischem Bekenntnissstandort : Dicke Luft zwischen Stadt und Schule

Der katholische Teilstandort in Marienbaum gehört zur Viktor-Schule in Xanten und ist bisher einzügig. Nach den Sommerferien soll ausnahmsweise eine zweite Eingangsklasse gebildet werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Grundschule in Marienbaum ist ein katholischer Bekenntnisstandort. Wie wichtig ist den Eltern die konfessionelle Bindung? Das will die Schulleitung wissen – und zieht damit den Unmut von Bürgermeister Thomas Görtz auf sich.

Als der Stadtrat vor einer Woche beschloss, dass es in diesem Sommer an der Grundschule in Marienbaum ausnahmsweise eine zweite Eingangsklasse geben soll, sprach Bürgermeister Thomas Görtz von einer „klaren Entscheidung“. Ruhe kehrte damit aber nicht ein. Nur eine Woche später, im Hauptausschuss am Dienstagabend, berichteten Görtz und mehrere Stadtverordnete, dass sie von verunsicherten Eltern aus Marienbaum angesprochen worden seien. Für Unmut beim Bürgermeister sorgte außerdem eine Informationsveranstaltung der Viktor-Grundschule, zumal die Schulleitung eine Umfrage zum katholischen Bekenntnisstandort Marienbaum gestartet hat. Mit der Stadt Xanten als Schulträger sei dieses Vorgehen nicht abgesprochen gewesen, sagte Görtz. Die Schulleitung äußerte sich am Mittwoch nicht, sie ist erkrankt. Worum es geht – ein Überblick.

Hintergrund Marienbaum hat keine eigenständige Grundschule mehr, stattdessen ist es ein Teilstandort der Viktor-Schule Xanten – und er ist einzügig, pro Jahrgang wird also nur eine Klasse gebildet. Für das nächste Schuljahr sind aber 37 Kinder angemeldet worden und damit mehr, als in eine Klasse gehen können. Da es sich um einen katholischen Bekenntnisstandort handelt, würde nach der Konfession entschieden, welche Mädchen und Jungen genommen werden. Das Kind, das um die Ecke wohnt, aber nicht katholisch ist, müsste daher abgewiesen werden, wenn nur noch ein Platz frei wäre und auch ein katholisches Kind aus einem Nachbarort angemeldet wäre.

Info Zusätzliches Busangebot für den Schulweg geplant Perspektive Auch im nächsten Jahr sind in Marienbaum mehr Anmeldungen für die Grundschule zu erwarten, als es Plätze gibt. Damit sich mehr Eltern aus den nördlichen Ortsteilen für die Viktor-Schule in Xanten entscheiden, soll ein zusätzliches Busangebot geschaffen werden, es ist auch eine eigene Grundschulparkbucht geplant. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass schon „viele Schüler mit einer hohen Zufriedenheit der Eltern aus Vynen die Schule in Xanten besuchen“.

Diese Situation habe die Eltern in dieser Intensität unvorbereitet getroffen, hatte die Verwaltung erklärt. Der Stadtrat beschloss deshalb am Dienstag, 8. März, dass in diesem Sommer ausnahmsweise zwei Eingangsklassen gebildet werden, damit alle Kinder angenommen werden können. Aber im nächsten Jahr soll das nicht möglich sein, weil es keine Räume für eine weitere Klasse gibt. Das fordert auch die Schule, da sie am Teilstandort zusätzlichen Unterricht organisieren muss.

Im nächsten Jahr werden wahrscheinlich wieder mehr Kinder angemeldet, als es Plätze gibt. Deshalb diskutierte der Stadtrat vor einer Woche auch die Frage, ob Marienbaum ein katholischer Bekenntnisstandort bleiben soll. Er hätte dazu ein sogenanntes Bestimmungsverfahren einleiten können. Dafür sprach sich vor allem die SPD aus. Aber eine Mehrheit im Stadtrat entschied auf Antrag der CDU, dass die Initiative für die Einleitung dieses Verfahrens von den Müttern und Vätern ausgehen sollte. Der Stadtrat macht es auf jeden Fall nicht. Egal, wer das Verfahren einleitet: Im Verfahren selbst würden immer die Eltern der Schüler gefragt, ob Marienbaum ein Bekenntnisstandort bleiben soll.

Zwei Tage nach der Ratssitzung, also am Donnerstag, 10. März, fand ein Elternabend für die Eltern der Marienbaumer Grundschüler statt. Dazu eingeladen hatte die Schulleitung. An diesem Abend wollte sie die Eltern über die Anmeldesituation am Teilstandort informieren. Das geht aus der Einladung hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Außerdem startete die Schulleitung eine Umfrage unter den Eltern. „Mit der folgenden Abfrage bei den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in Marienbaum möchten wir Aufschluss über Ihre Meinung gewinnen und mit der Abfrage erfahren, wie wichtig Ihnen die konfessionelle Bindung der Grundschule Ihrer Kinder in Marienbaum auch für die Zukunft ist“, schrieb die Schulleitung. Stimmberechtigt seien alle Eltern, deren Kinder den Teilstandort schon besuchen oder im nächsten Schuljahr besuchen werden. Dann konnten die Mütter und Väter eine Antwort ankreuzen. Zwei Aussagen standen zur Wahl: (1) „Mir / uns ist die konfessionelle Bindung katholisch für den Teilstandort der Grundschule in Marienbaum sehr wichtig“ und (2) „Mir / uns ist die konfessionelle Bindung katholisch für den Teilstandort der Grundschule nicht wichtig“.

Was sagt der Schulträger, also die Stadt? Von der Versammlung und der Umfrage habe er über Umwege erfahren, berichtete Görtz am Dienstagabend im Hauptausschuss. Ihn irritiere das Vorgehen der Schulleitung. Mit der Umfrage schalte sie sich in die Frage ein, ob Marienbaum ein Bekenntnisstandort bleiben solle. Aber das Schulgesetz sehe eine solche Rolle der Schulleitung nicht vor. Das Bestimmungsverfahren könne von ihr auch nicht angestoßen werden.

Die Frage sei aus seiner Sicht auch tendenziös formuliert, weil die Eltern nur zwischen „sehr wichtig“ und „nicht wichtig“ wählen könnten, sagte Görtz. Außerdem sei die Frage falsch formuliert. Einer Mutter oder einem Vater könne die konfessionelle Bindung des Teilstandorts „nicht wichtig“ sein, aber das müsse nicht bedeuten, dass die Mutter oder der Vater auch für die Abschaffung des Bekenntnisstandortes sei.

Darüber hinaus sei der Zeitpunkt der Umfrage „sehr unglücklich“, sagte Görtz. Die Kinder des nächsten Schuljahres seien noch nicht angenommen, trotzdem sollten deren Eltern schon Stellung beziehen. Der Bürgermeister warf der Schulleitung vor, mit der Umfrage zu suggerieren, dass mit der Antwort das Anmeldeverfahren beeinflusst werde. Beides habe aber nichts miteinander zu tun. Er habe deshalb am Dienstag ein „sehr intensives Gespräch“ mit der Schulleitung geführt.

Was sagen Ratsvertreter? Die Reaktionen waren unterschiedlich. Sein Eindruck sei, dass die Initiative von Eltern ausgegangen sei, die verunsichert seien, und deshalb habe die Viktor-Schule eine Informationsveranstaltung angeboten, um Fragen zu klären, erklärte Olaf Finke (SPD): „Es ist mitnichten so, dass die Schulleitung initiativ ein Verfahren ergreift, sondern Eltern haben Rat gesucht.“ Auch Peter Hilbig (FBI) sagte, es gebe eine große Unsicherheit unter Eltern. Er schlug deshalb vor, dass die Stadtverwaltung als Schulträger einen Informationsabend anbiete, vielleicht zusammen mit der Schulleitung. „Das fände ich besser, als wenn wir jetzt in Konfrontation gehen.“ Görtz entgegnete, die Schulleitung sei der Verwaltung mit einem Informationsabend eigenmächtig zuvorgekommen, die Verwaltung plane jetzt aber keine Gegen-Veranstaltung. Matthias C. Voll (Bürger-Basis-Xanten, BBX) sagte, dass der Anstoß für ein Bestimmungsverfahren – also die Abstimmung über den katholischen Bekenntnisstandort – von den Eltern ausgehen müsse. So habe es der Rat entschieden. Wenn die Schulleitung eine Umfrage zu diesem Thema angestoßen habe, halte er das für „unglücklich“.

Rolf Peter Weichold (Grüne) zeigte Verständnis für die Schulleitung und sah einen „Handlungsdruck“, unter dem diese stehe. Er plädierte dafür, dass die Verwaltung die Eltern über einen Handzettel informiere. Bei diesem Vorschlag wurde er von seinem Parteifreund Eberhard Ritter unterstützt. Görtz erwiderte, dass er den Eltern zutraue, sich selbst zu organisieren und einen Bedarf für weitere Informationen anzumelden, wenn sie Fragen hätten.

