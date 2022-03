Gewinnspiel für den guten Zweck : Xantens Rotarier machen eine Ostereier-Lotterie

Heinrich-Ludwig Leurs (l.) und Hans-Hermann Pieper zeigen die Ostereier aus Holz, an denen die Lose für die Lotterie hängen. Mehrere Mitglieder des Clubs waren einige Zeit damit beschäftigt, die Zettel mit den Nummern an die Bindfäden zu befestigen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Mit einem Gewinnspiel will der Rotary Club Geld für den guten Zweck einnehmen. Dabei wird er von vielen Sponsoren unterstützt. Dadurch kann er Preise wie Ballonfahrt, Gold-Barren und E-Bike verlosen.

Ostereier stehen für die Auferstehung. In Xanten stehen sie in diesem Jahr auch für Gewinne: Der örtliche Rotary Club organisiert erstmals eine Lotterie zu Ostern. Dafür verkauft er 2000 Eier aus Holz, und jedes Ei hat eine Nummer bekommen – damit wird es zum Gewinn-Los. An Ostersonntag, 17. April, veröffentlicht er online und auf der eigenen Facebook-Seite die Zahlen, die gewonnen haben. Sie werden nach Ostern auch in der Xantener Ausgabe der Rheinischen Post stehen.

Durch die Unterstützung von Sponsoren und Spendern haben die Rotarier einen vollen Osterkorb für die Verlosung. Zu gewinnen gibt es allerlei. Hauptpreise sind zum Beispiel ein E-Bike im Wert von 2300 Euro, eine Ballonfahrt für zwei Personen mit Bürgermeister Thomas Görtz, ein Tablet und ein Gold-Barren (fünf Gramm). Außerdem werden Gutscheine über mindestens 20 Euro für Restaurants, Handel und Dienstleistungen verlost. Auch eine Autowäsche ist dabei.

Insgesamt verlosen die Rotarier 150 Preise. Rein rechnerisch gewinnt also jedes 13. Ei. Aber wie bei jeder Verlosung, müssen die Teilnehmer erst einmal selbst Geld in die Hand nehmen, um die Chance auf einen Preis zu haben. Fünf Euro kostet ein Ei. Der Verkauf beginnt am Samstag, 12. März, und läuft bis zum 16. April – oder solange der Vorrat reicht. Es gibt mehrere Verkaufsstellen in Xanten. Die Eier sind aber auch über die Rotarier selbst zu bekommen. „Gerne reservieren wir auch Eier-Kontingente zum Verschenken an Familie, Freunde und Mitarbeiter.“

Über die Verlosung wollen die Xantener Rotarier Geld für ihre soziale Arbeit einnehmen. Der Erlös der Ostereier fließt vollständig in den Rotarischen Hilfsfonds Xanten, über den der Club lokale Projekte in Xanten und internationale Projekte wie ein Kinderkrankenhaus und eine Schule in Afrika finanziert. Die Sponsoren der Preise und die Käufer der Ostereier unterstützen also die gute Sache.

Es soll keine einmalige Sache sein. Die Rotarier wollen die Verlosung zur Tradition werden lassen. „Sie soll jedes Jahr stattfinden“, sagen Hans-Herrmann Pieper und Louis Leurs. Andere Rotary Clubs haben schon in den vergangenen Jahren damit begonnen. Die Idee war 2014 in Neumünster entstanden und hat sich dann zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

In Xanten ist der Rotary Club 2003/2004 gegründet worden. Er hat seitdem viele lokale und internationale Projekte unterstützt. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit stünden die Freundschaft, das Miteinander und das alle Mitglieder vereinende Motto Rotarys, erklärt der Club: „Wer anderen dient, gewinnt auch für sich selbst“.

So sind zum Beispiel mithilfe der Rotarier im vergangenen Jahr mehrere Sitzgelegenheiten an der Xantener Südsee errichtet worden, wodurch ein „Ort des Verweilens“ entstand. Der Club unterstützte auch den Zirkus Casselly und verkaufte zu deren Gunsten Tafeln von fair gehandelter Schokolade, als die Artisten wegen der Corona-Pandemie nicht auftreten konnten. In Bely, einem Dorf in Guinea in Westafrika, finanzieren die Rotarier das Gehalt der Lehrer einer Schule; sie kommen auch für die Schulbücher auf, damit die Kinder unterrichtet werden können und später die Chance haben, einen Beruf zu erlernen und der Armut zu entkommen. Der Rotarische Hilfsfonds unterstützte auch die Krankenstation in Benin in Westafrika. So konnte die Versorgung von Kindern, deren Familien die Behandlung nicht bezahlen können, sichergestellt werden.

Info Die Ostereier für die Rotary-Verlosung in Xanten sind ab Samstag, 12. März, bei folgenden Verkaufsstellen in Xanten erhältlich: Hampelmann Spielwaren am Markt 7, Plaza del Mar, Restaurant am Hafen an der Salmstraße 20, Blumen Wegenaer am Holzweg 6, Geenen Kochen – Wohnen – Leben an der Orkstraße 17, Tourist Information Xanten (TIX) an der Kurfürstenstraße 9, Mobau Hopmann an der Sonsbecker Straße 30 und Viktor Apotheke an der Viktorstraße 15. Die Gewinnnummern werden am 17. April auf den Internetseiten rotary-glueckseisuche.de und xanten.rotary.de veröffentlicht.

(wer)